Permitterte bør få bompengelette

Gi oss litt luft mellom regningene!

Hvorfor ikke forsøke å gjøre veien til arbeid og arbeidsplasser lettere ved å dekke bompenger for dem som er arbeidsløse nå? spør Cesilie Tveit (FNB). Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Cesilie Tveit Gruppeleder for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Bergen bystyre

Publisert Nå nettopp

Under pandemien har flere av oss slitt økonomisk av ulike grunner, men mest på grunn av inntektstap. Muligheten til å leve forutsigbart og ha kontroll på regningene blekner.

Jeg savner å se at partier for vanlige folk faktisk tar vanlige folks parti. Koronatilskudd til utelivsbransjen, næringslivet eller idrett strømmer jevnt inn. Men en barnefamilie får ikke koronatilskudd for regningene til bompenger, barnehage eller SFO.

Cesilie Tveit Cesilie Tveit er gruppeleder for FNB i Bergen og medlem i utvalg for barnehage, skole og idrett. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Vestland har i snitt hatt 10.000 arbeidsledige dette året. Antallet delvis ledige snitter på 8000, permitterte 7000. Det er en dobling i forhold til 2020.

Bare noen uker etter at regjeringen stengte ned landet, hadde åtte prosent av Norges husstander – med rundt 420.000 personer – tydelige økonomiske utfordringer. Mars 2020 fikk halvparten inntektsfall med minst en tredjedel. De fleste av disse husholdninger har slitt betraktelig med å betale regninger.

I mars 2020 skyldte syv av ti penger grunnet regninger eller lån, og seks av ti hadde lånt penger til mat, nødvendige varer eller tjenester. Gjeld har en tydelig sammenheng med psykiske helseplager (NHI). Vi kan ikke havne der at våre naboer og bekjente må maksimere kredittkortene og forbrukslån for å komme i mål med regninger.

Velferdsstaten etter nordisk modell tar for seg infrastruktur, nesten like mye som helse, utdanning og sosialtjenester. Infrastruktur i et samfunn, eksempelvis veier, ansees som offentlig gode. Det henger jo sammen med «stat»-delen av velferdsstaten.

Denne fellesdugnaden som bygger Norge bør holdes felles, uten å belaste en konkret gruppe i samfunnet. Spesielt nå som de fleste av oss er enten økonomisk eller psykisk utslitt, eller begge.

Kjære politikere, nå som mange av oss er i en utfordrende økonomisk situasjon i skyggen av koronakrisen, syns jeg det er rimelig å gi oss litt luft mellom regningene. Det kommer til å ta tid før vi stilles tilbake til «normalen», blant annet med sysselsetting og inntekt.

Hvorfor ikke forsøke å gjøre veien til arbeid og arbeidsplasser lettere ved å dekke bompenger for dem som er arbeidsløse nå? Det ville vært en investering i og for samfunnet.

Jeg vil oppfordre til at bompengelette for vanskeligstilte blir vurdert på alvor.

En lavere bompengeregning og noen måneder med gratis barnehage eller SFO ville vært kjærkomment.