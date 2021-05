Dugnaden duger ikke

Mens pensjonistene drar til Syden, må vi kulturfrilansere fortsatt sitte hjemme.

Forfatter og frilanser Sandra Lillebø har mistet inntekt under pandemien. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Sandra Lillebø Forfatter, Bergen

Jeg jobber som forfatter og frilanser. Siden den første nedstengningen av Norge, i mars i fjor, har jeg månedlig mistet oppdrag for tusenvis kroner, de fleste på grunn av arrangementer som har blitt avlyst for å beskytte eldre og syke mot smitte.

Totalsummen er umulig å beregne, da mange arrangementer ikke engang har blitt planlagt grunnet pandemien, men det er snakk om betydelige beløp.

Ifølge FHIs scenario for vaksinering vil alle i min aldersgruppe ha fått tilbud om første vaksinedose innen midten av september, om fire måneder. Men allerede om en måned åpner regjeringen for at vaksinerte skal kunne reise utenlands, til tross for at dette vil bety en økt smitterisiko for oss uvaksinerte.

Mens pensjonistene reiser til Syden for å drikke paraplydrinker, skal vi kulturfrilansere altså fortsatt sitte hjemme uten å kunne arbeide.

Spennende begrep, dette «dugnad».