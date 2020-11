Ikke kutt i åpen barnehage!

For noen av Bergens åpne barnehager kan dette være kroken på døren.

Foreldre fra 15 åpne barnehager i Bergen har underskrevet dette innlegget. Se fullstendig navneliste under innlegget. Foto: Anne Merete Solbakken

Jan Frode Sandvik Styrer KFUK-KFUM Åpen barnehage, på vegne av 79 foreldre

I budsjettet for 2021 foreslår Bergen kommune å kutte bemanningstilskuddet til åpne barnehager. Dette er en viktig del av barnehagenes finansiering.

For enkelte kan dette tilskuddet stå for 20 prosent av barnehagens inntekter. Kuttet vil ha kritiske konsekvenser for disse barnehagene, og vi ber byens politikere om å videreføre bemanningstilskuddet.

Hva er åpen barnehage? Åpen barnehage er en pedagogisk virksomhet. I Bergen har vi 15 barnehager, som alle følger barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Det er ansatt pedagoger som sikrer et faglig godt tilbud.

Det unike med åpen barnehage er at det er et tilbud til barn og voksne sammen. Her møtes familier med ulik bakgrunn og tro. Åpne barnehager fremmer læring, helse, nettverk og integrering. I tillegg fungerer de som en døråpner til de ordinære barnehagene.

Åpen barnehage er en god integreringsarena. Her møtes familier fra alle samfunnslag. For mange er dette det første stedet de blir kjent med personer fra andre kulturer. For de av oss som har minoritetsbakgrunn, er dette et sted der en kan møte folk med lengerebotid i Norge. Et sted å praktisere norsk, og bli bedre kjent med det norske samfunnet.

Mange forteller at åpen barnehage har gjort dem tryggere som foreldre. De opplever å bli sett og bekreftet av de ansatte, og får en god mulighet til å snakke med andre om det å være småbarnsforeldre. De ansatte tilbyr individuell veiledning ved behov, og foreldre får informasjon om hvordan de kan søke barnehageplass.

Økonomien i åpen barnehage er allerede svak. Særlig gjelder dette små barnehager med lokaler som er godkjent for mindre enn 30 barn. Et bortfall av bemanningstilskuddet vil være veldig alvorlig. Mange må trolig nedbemanne i en stab med én eller to ansatte, og noen må stenge.

Tilskudd til åpen barnehage er ulikt innrettet i ulike kommuner. Vi antar at det ikke er mange kommuner som gir bemanningstilskudd, men vet at mange kommuner har bedre tilskuddsordninger som sikrer tilbudet.

Vi ønsker tilstrekkelige, sikre og forutsigbare tilskudd til åpen barnehage – også i Bergen kommune!

79 foreldre har undertegnet dette innlegget:

