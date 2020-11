Sommertid hele året er klart å foretrekke

Vintertid hele året kommer samlet sett dårlig ut.

Sommertid hele året vil gi enda mørkere morgener i vinterhalvåret, men på denne tiden av året står nordmenn flest uansett opp før solen, ifølge professor emeritus Erik Nord. Foto: Shutterstock / NTB

Erik Nord Tidligere seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor emeritus i helseøkonomi

EU vil fjerne vekslingen mellom sommer- og vintertid. Søvnforskerne Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn og Janne Grønli skriver i BT 24. oktober at Norge må følge EU, og anbefaler permanent vintertid.

Søvnforskerne nevner ikke at et klart flertall i EUs befolkning ønsker vekslingen erstattet med permanent sommertid.

De nevner heller ikke at i Bjørn Bjorvatns egne store norske meningsmåling, høsten 2019, foretrakk 62 prosent sommertid hele året. 29 prosent foretrakk vintertid.

Søvnforskerne har et snevert blikk på søvnhensyn. Et rasjonelt valg mellom sommertid og vintertid krever et langt videre perspektiv og tallfesting av omfanget av ulike velferdsvirkninger.

På begrenset plass gir jeg her et bilde for Østlandet og Agder, som utgjør 60 prosent av befolkningen. Et bilde for Vestlandet vil ikke være vesentlig annerledes.

Vintertid hele året vil i fem-seks av de syv nåværende sommertidsmånedene gi ulempe for dem som har uteaktiviteter om kvelden (alt fra hagearbeid og turgåing til ballspill og båtliv). De aller fleste vil oppleve én eller flere slike ulemper.

Utenfor den lyseste tiden vil tidligere kveldsmørke også gi noe økt risiko for trafikkulykker.

Sommertidsordning er «vinn-vinn», skriver Erik Nord. Foto: Privat

Cirka 90 prosent av innbyggerne har hage og/eller balkong. Med permanent vintertid vil de komme i skygge en time tidligere syv måneder i året.

Tidligere skygge vil være til ulempe også utenfor hjemmet, for eksempel på strender, uteserveringer, i parker og blant fotballforeldre på sidelinjene vår og høst.

Vintertid om sommeren vil føre til tidligere morgensol. Men morgensol utnyttes i liten grad på arbeidsdager, og tidlig morgensol nytes sjelden i helger.

Vintertid om sommeren kan resultere i lettere innsovning og noe mer søvn et par måneder omkring sankthans. Verdien av dette er usikker, ettersom de fleste trenger mindre søvn om sommeren. Man hører om «vintertretthet», men sjelden om «sommertretthet».

Med nåværende sommertidsordning er det seks måneder da folk vinner sol og lys om kvelden, samtidig som søvnforstyrrende morgenlys kommer en time seinere. Dette er «vinn-vinn».

Permanent sommertid vil deler av vinteren føre til mer mørke når folk står opp. Det føles tungt for mange. Men effekten varierer sterkt.

Tabellen viser prosentandelen som har brukt tid til nattesøvn ved ulike tidspunkter mellom klokken 20.00 og 12.00 fra mandag til torsdag, i alderen 16–74 år (1980-2010). Foto: «Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010», Odd Frank Vaage, SSB.

To eksempler: 60 prosent av befolkningen står opp før klokken syv. På Østlandet har disse det uansett mørkt i starttimen fra midten av november til midten av februar. Men sommertid om vinteren vil gi dem fire til fem uker med vesentlig mer mørke i starttimen i februar/mars.

Cirka 20 prosent står opp mellom syv og åtte. De får vesentlig økt mørke i starttimen i november og februar, men ikke i månedene imellom.

Disse konkrete tallene må sees i forhold til at alle i fem vintermåneder får mer lys på vei hjem fra jobb, og delvis i den første timen eller to deretter. Nettoeffekten av sommertid om vinteren er ikke nødvendigvis negativ.

Søvnhensyn er bare ett hensyn når tidsordning skal velges. Samlet sett kommer vintertid hele året dårlig ut av en bred og konkret analyse på befolkningsnivå.

Sommertid hele året er klart å foretrekke.