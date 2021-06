Tannløse politikere

Det er trist at så få partier vil likestille tannhelse med annen helse.

At Erna Solberg avfeier forslaget fra Rødt m.fl. med at Norge har så god tannhelse, hjelper ikke alle de tragiske tilfellene, skriver tannlege Terje Mikkelsen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Terje Mikkelsen

Helse- og omsorgskomiteen behandlet 8. juni flere tannhelse-relaterte saker. Bjørnar Moxnes fra Rødt og Nicholas Wilkinson fra SV, sistnevnte også medlem av komiteen, fremmet forslaget vår Facebook-gruppe Tannbehandling/Økonomi (70.000 medlemmer) har ivret for, nemlig å likestille tannhelse med all annen helse og således få det innunder en egenandelsordning lik all annen legebehandling.

Vi har gjennom en rekke artikler og ikke minst personlige tragedier, argumentert hvorfor vi mener dette er riktig. I gruppen vår finner vi en rekke mennesker som står offentlig frem og forteller om sine tragiske tannhelseproblemer. Hovedårsaken til at de ikke får hjelp, er at de rett og slett ikke har råd til å oppsøke tannlege.

At statsminister Erna Solberg i Stortingets tannhelsedebatt med Moxnes avfeier det hele med å si at tannhelsen i Norge er jo så god, hjelper ikke alle de tragiske tilfellene vi leser om i gruppen vår.

Oljefondet har i skrivende stund en markedsverdi på 11.366 milliarder norske kroner. Opp over 337 milliarder fra årsskiftet. Gratis tannbehandling vil koste den norske stat cirka 12 milliarder årlig. Jeg bare nevner dette som et apropos.

Det er trist at oppslutningen om forslag til å likestille tannsykdommer med andre sykdommer økonomisk ble nedstemt. SV, Rødt og MDG gjenstår som våre støttespillere. Takk for det!

Kampen om en tannhelsereform er delvis tapt i denne omgang. Vi kommer uansett til å fortsette vår innsats med uforminsket styrke. Våre beslutningstakere har tydeligvis ikke forstått «en døyt» av det vi jobber med. Og det synes jeg er veldig trist.

Nå er det opp til velgerne å si sin mening. Tannhelse er et av de tema som skal vurderes når man en gang ut på høsten går til valgurnene.