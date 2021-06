Sjølvforsyninga i Norge har gått frå vondt til verre

Nasjonal matvaretryggleik er eit beredskapsansvar.

Det er tilgongen på korn som bør bekymre statsminister Erna Solberg (H), ikkje mangel på sukker, skriv Kjersti Toppe (Sp). Foto: Halvard Alvik / NTB

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

Noreg har blitt meir og meir avhengig av matimport. I pandemien er vi blitt skaka over at Noreg ikkje hadde beredskap for vanleg smittevernutstyr. Men matberedskapen vår er like sårbar. Vi har kriselager for mat i Noreg som vil rekke til å gi 30.000 personar mat – i tre dagar.

Aller verst er tankegangen bak. Som den øvste embetsmannen i Helsedepartementet uttalte i intervju til koronakommisjonen: «Vi var ikke forberedt på at det kunne skje av vi ikke kunne kjøpe ting for penger på vanlig måte».

At ein ikkje kan kjøpe ting for pengar på vanleg måte i ei krise, bør ikkje overraske. Marknaden sviktar. Det gjeld også for mat.

Sjølvforsyninga av jordbruksvarer i Noreg er no nede på 36 prosent, om ein korrigerer for import av dyrefôr frå utlandet. Men statsminister Erna Solberg forstår likevel ikkje alvoret. I Stortingets spørjetime 5. mai uttalte Solberg dette: (...) Vi har mye matproduksjon i Norge.(...). Og heldt fram: «(...) Vi må kanskje klare oss uten sukkertøy og smågodt i en periode i en krise, men vi har utrolig mye fisk.»

Sjølvsagt kan vi i ei krise ete mindre sukker enn vi gjer i dag. Men det er kornet som burde bekymre statsministeren, ikkje smågodtet.

Korn er ei basismatvare, og svikt i forsyninga av matkorn vil få merkbare konsekvensar. Sjølv i starten av koronapandemien var nettopp mjølhyllene tomme i mange norske daglegvarebutikkar. Det var ikkje smågodt som blei hamstra.

Sjølvsagt vil vi i ei krise kunne ete meir fisk. Det gjorde nordmenn også under krigen. Eg huskar at far min, som opplevde krigsåra, var så lei av sild at han knapt orka å ete det sidan. Å meine at Noreg har god matvareberedskap berre fordi vi har stor tilgang på fisk, slik statsministeren no gjer, er historielaust.

Kvifor var det rasjoneringskort og matkøar i Noreg under andre verdskrig for å få tak i mjøl, kjøtt, flesk, egg, mjølk og mjølkeprodukt, poteter og grønsaker? Kva var problemet, dei hadde jo fisk?

Kvifor sette regjeringa i 1918 eit mål om nydyrking av ein million dekar jordareal i Noreg i løpet av eitt år? Det tilsvara ein auke i jordareal på heile 40 prosent, og skulle nyttast til produksjon av korn og poteter. Staten fekk også i stand import av 200 stk. Mogul- traktorar.

Kvifor denne jordbrukssatsinga, dei hadde jo fisk!

Kvifor etablerte ein på den tida også beredskapslagring av korn?

Kvifor rodde Terje Vigen til Danmark?

Poenget er at fisk ikkje er nok. Det er ikkje tilgangen på fisk som vil avgrense fiskeinntaket i ei krise, men kor mykje fisk vi faktisk vil greie å ete.

I dag utgjer fisk cirka to prosent av nordmenns energiinntak. Ut frå historiske tal frå krigsåra og tilrådingane i Alstadheimutvalet sine berekningar, kan dette i ei matkrise truleg femdoblast, til om lag ti prosent av energibehovet, ifølge Agri Analyse. Men ein treng både poteter og brød for å dekke resten. Ein god del av fisken som statsministeren viser til, er dessutan oppdrettsfisk, der knappe 90 prosent av fôret er importert.

Sjølvforsyninga i Noreg har altså gått frå vondt til verre. Det gjer oss sårbare. Import av korn/mjøl/kornprodukt er blitt enormt stor og er meir enn dobla sidan 1990.

I 2019 utgjorde den norskproduserte andelen av kraftfôr berre 48 prosent. Så i staden for å fjase om smågodt og fisk, burde regjeringa og statsministeren no støtta norske bønder sin kamp for å få betalt for sitt arbeid.

Regjeringa må forstå at nasjonal matvaretryggleik er eit beredskapsansvar. Norsk sjølvforsyning av jordbruksmat må aukast. Det må produserast meir jordbruksmat i Noreg, på norske ressursar.