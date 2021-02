Norsk alkoholkultur er ikke for alle

Det er på tide at vi fokuserer mindre på alkohol, og mer på personene rundt oss.

Norsk drikkekultur baserer seg på at om man først skal drikke, skal man drikke mye, mener Hanne Nilsen. Foto: Privat

Hanne Nilsen Førsteårsstudent, Bergen

Er helgens festligheter ukens høydepunkt for deg? Eller støtter du kanskje mottoet «halvfull er bortkastede penger»? Jeg gjør ikke. Men om du gjør så håper jeg du gidder å lese dette.

«Kom igjen, smak da. Hva er du redd for?»

Hva er du redd for, spør jeg deg. Er du redd for at jeg skal huske alt det du har glemt i morgen? Eller at jeg skal stoppe deg i å ha det gøy?

I så fall, har vi en stor misforståelse å nøste opp i.

Etter mine erfaringer kan det å takke nei til alkoholholdig drikke i sosiale lag oppfattes både som en sensasjon, noe eksotisk og som at man har lagt hele sin sjel i å være kveldens festbrems.

Jeg digger å synge høyt (og stygt), danse, drikke noe godt og preike litt for langt ut på natten. Jeg kan derfor også digge å være på fest. Men jeg kan samtidig ikke fordra det.

Da jeg ble 15-16 år, sto jeg overfor et valg: alkohol eller ikke. Det sto mellom å følge strømmen, eller å stå for det jeg egentlig ønsket. Jeg har aldri vært i tvil, til tross for en haug av kommentarer og spørsmål. Begrunnelsen for at jeg har måtte ta dette valget, er enkelt og greit det norske drikkemønsteret.

Jeg har vært på fester og sammenkomster av mange slag. Mønsteret er gjennomgående, hos både godt voksne og hos unge. Den generelle oppfatningen er at om man først skal drikke, skal det drikkes mye. Det er noe jeg verken ønsker eller har behov for.

For å unngå maset om at jeg må drikke mer hvis jeg først har drukket noe, har løsningen blitt å holde seg unna alkohol.

«Jeg har vært på mange fester. Mønsteret er gjennomgående, hos både godt voksne og hos unge. Det skal drikkes mye», skriver Hanne Nilsen. Illustrasjon:NTB / illustrasjonsfoto

Drikkeleker som oppvarming til fest er tingen, har jeg skjønt. Det kunne vært konkurranser, spørreleker og en arena for vittige historier, der enhver drikker hva de vil og hvor mye de vil. Slik er det ikke.

Alkoholen er i fokus fra start til slutt. Drikkelekenes formål er ikke først og fremst å ha det gøy eller å vinne, men enkelt og greit at alle skal ha fått i seg tilstrekkelig med drikke.

Samfunnets arbeid for å integrere gode verdier og holdninger i landets unge borgere, starter allerede ved barnas første dag i barnehagen. Likeverd og inkludering står sterkt. Men hvor drar disse verdiene på ferie så snart temaet alkohol dominerer tankene dine?

Jeg kan digge å være på fest. Men jeg kan samtidig ikke fordra det. Derfor både gleder jeg meg og gruer meg til Norge etter hvert kan åpne opp igjen. Det kommer russetider, fadderuker og ikke minst vanlige festhelger.

Før dette skjer, håper jeg du kan tenke litt gjennom hva du sier og hvordan du oppfører deg i sosiale sammenhenger der alkohol er involvert. Jeg håper også at du som ikke er gira på å drikke så mye, står opp for deg selv og stopper når du har fått nok.

Jeg er på fest for å ha det gøy, og jeg håper du forstår at dette gjelder helt uavhengig av om, eller hvor mye, jeg drikker. At noen drikker mindre enn deg, er ikke noe å være redd for, og jeg oppfordrer deg til å droppe både kommentarer og spørsmål.

Vi er alle forskjellige, så kanskje det er på tide at du utvider forståelsen din av ordet fest?