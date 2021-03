Vi må ta mer hensyn til pollenallergikere

Bjørketrær langs gang- og sykkelveier gir store helseplager.

Bjørkepollen skaper problemer for mange allergikere. Derfor bør ikke det offentlige plante bjørk langs nye gang- og sykkelveier, skriver Trym Aafløy. Foto: Olav Urdahl, Aftenposten

Trym Aafløy Fylkestingsrepresentant (uavh.)

Innlegget er basert på skriftlig spørsmål til samferdselsutvalget i Vestland fylkeskommune, og administrasjonens svar på samme spørsmål.

Trær er vakre. Det som er vakkert, øker trivselen, og det kan igjen ha positive virkninger på helsen vår. Men pollenallergi er en folkesykdom som er svært utbredt i Norge. Store deler av befolkningen får store plager i sesongen der bjørketrær pollinerer, og mange innbyggere i alle aldre må holde seg innendørs i perioder.

Norges Astma- og Allergiforbund antar at over 20 prosent av befolkningen har en mer eller mindre alvorlig pollenallergi – det vil si rundt én million nordmenn, og det ser ut som om flere og flere får sykdommen.

Hos personer som har astma har rundt 80 prosent også en form for pollenallergi, og rundt 15–30 prosent av pollenallergikerne har astma. Pollenallergi kan utløse eller forverre astma.

Pollen fra bjørk er en plage for mange allergikere på Vestlandet, særlig i månedene april og mai. Foto: Terje Pedersen, NTB

Langs våre veier ferdes mange, og stadig flere til fots eller på sykkel med nyanlagte sykkeltraseer. Det er imidlertid plantet blant annet mye bjørketrær langs veiene, noe som vil føre til store helseplager for mange innbyggere i pollineringssesong.

Et eksempel er sykkelveien langs Sælevatnet, som ble åpnet så sent som høsten 2018 i regi av Miljøløftet, der fylkeskommunen deltar. Og på Ole Bulls plass vil Bergen kommune sette opp en ny, sprek bjørk til erstatning for en gammel.

Mange ville hatt glede av at det heller ble plantet trær som ikke gir plager for pollenallergikere.

Gang- og sykkelveien langs Sælevatnet er blant stedene det er plantet bjørk, skriver Trym Aafløy. Foto: Miljøløftet

Universell utforming er definert som «utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming».

Helsedirektoratet skriver følgende: «Å tilrettelegge grønne miljøer for alle, også for miljøhemmede (personer med astma, allergi og annen overfølsomhet) er viktig – spesielt i barnemiljøer. (...) Siden det finnes planter som er giftige eller som kan gi allergi, er valg av planter, busker og trær av stor betydning. For å kunne forebygge allergi må individet utvikle et velfungerende immunsystem. (...) Siden cirka 50 prosent av pollen fra trær faller ned i nærområdet, bør bjørk unngås i utelekeområdet til barna.»

I tillegg til bjørk, har or, hassel og salix allergene pollen.

Fylkeskommunen bør erstatte bjørk med andre tresorter som ikke er allergifremkallende, mener Trym Aafløy. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Hva kan Vestland fylkeskommune gjøre for å minimere plager for pollenallergikere når man velger tre- plantesorter for å forskjønne områder langs fylkets veier, herunder gang- og sykkelveier? Vil Vestland forebygge bruk av allergifremkallende trær i anbud der en bruker eksterne leverandører?

Er fylkeskommunen enig i at man bør minimere bruk av allergifremkallende planter, og søke å sanere bjørk og andre allergifremkallende planter i fylkets veianlegg?

Fylkeskommunens svar:

Vi skal ha fokus på universell utforming når vi planlegg og bygger fylkeskommunale anlegg. Universell utforming er eit lovkrav. Omsyn til allergikarar er ein del av universell utforming. Vi skal ta omsyn til folk som bur og ferdast langs veg.

Vi skal ikkje plante allergifremmande planter i område der det ferdast/oppheld seg mange menneske. Det finst mange gode tre og busker som ikkje er allergifremmande. Vi kan lage vakre grøntanlegg utan å bruke dei treslaga som spreier allergifremmande pollen.

Dina Lefdal, Fylkesdirektør infrastruktur og veg