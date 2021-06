Ikke bygg ned den siste grønne lungen

Nå er det mange som er forundret, fortvilt, frustrert og forbanna.

Dette er grøntarealet i Jekteviken som delvis skal bebygges med ny moské. Dagens moské sees til venstre, mens nybygget kommer opp mot de eksisterende blokkene i bakgrunnen. Foto: Fred Ivar Utsli Klemetsen (arkiv)

Tormod Carlsen Nabo og styreleder i Bergen Byliv

Jan Hanchen Michelsen Nabo, styremedlem i Sydnes & Nøstet Velforening

Pål Vindenes Nabo

Sissel Eggen Nabo

Ottar Tveisme Nabo

Siren A. Aarli Nabo

Tone M. Sørheim Nabo

Torsdag 1. juli skal byrådet ta stilling til om Bergen moské skal få fortsette med planprosessen i grøntområdet i Jekteviken.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) innstiller på det. Vi oppfordrer han og resten av byrådet til å være modige nok til å snu.

Fagetaten sier rett ut at forslaget ikke er realistisk. Det er ikke nok areal. Moskeen trenger 3000 kvadratmeter i fremtiden, men det er bare plass til halvparten hvis de skviser grøntområdet maksimalt.

I tillegg er prosjektet i strid med alle offentlige planer for området, og ikke minst med partiprogrammene til både MDG og Venstre om å bevare grønne lunger.

Bergens Tidende spurte Bakke om han ville sagt ja til prosjektet hvis det var snakk om en Rema-butikk. Han svarte at dette handlet om hensynet til Bergen moské, som har hatt vanskeligheter med å finne alternativer steder for moskeen.

Det er en ren fallitterklæring å godta at Bergen er så lite tolerant at det ikke er mulig å bygge en moské noe annet sted. Samtidig har Bakke og byrådet ingen garanti for at bygget, når det er reist, forblir en moské. Det kan bli solgt og ende opp som Rema-butikk. Rett og slett fordi dette er en attraktiv tomt som vil gi gode penger til å bygge en moské et annet sted. En moské som er stor nok.

Fagetaten skriver at friområdet Blaauwengen er forutsatt opparbeidet som kompensasjon for at kommunen lot Studentsamskipnaden (nå Sammen) få bygge ned sin del av grøntområdet i Jekteviken. I stedet fikk nabolaget et reguleringsforslag som en ubehagelig overraskelse i julegave i 2019, etter at byrådet hadde overprøvd fagetaten og åpnet opp for en planprosess uten å informere noen om saken.

Camilla Erlandsen (fra v.), Tone M. Sørheim, Merethe Flatseth, Pål Vindenes, Sissel Eggen, Siren A. Aarli og Ottar Tveisme er blant naboene som reagerer. Foto: Tormod Carlsen

Bergen moské har vært i området i over 20 år og menigheten er velkommen til å fortsatt være her, i motsetning til andre steder, kan det virke som. Det er derfor naboer og velforeninger har foreslått en rekke alternative plasseringer i nærområdet.

Det er uproblematisk for naboene om de går videre med forslaget om å bygge i skrenten bak dagens bygg, altså mot jussbygget. Det er pekt på at det strider mot et mulig innslag for Bymiljøtunnel, men Bakke fikk i mars bystyret med på å si nei til videre planer om en slik tunnel.

Vi pekte også på gassverkbygget. Det er kommunens bygg. De må håndtere forurensingen uansett, mens i dag står det bare og forfaller. Vi har pekt på Bring-bygget, som kommunen eier. Bring skal snart flytte. Et annet alternativ er parkeringshuset ved Nøstebukten eller midlertidig bygg på havneområdet.

Beboere i Dokken har trodd at Blaauwengen endelig skulle opparbeides og at tungt trafikkerte Torborg Nedreaas’ gate skulle bli miljøgaten den er regulert til.

I arealstrategien for Dokken, som byrådet også har til behandling på torsdag, har kommunen i stedet foreslått at Torborg Nedreaas’ gate ikke skal bli miljøgate, men tvert imot kan få enda mer trafikk.

I tillegg skal de bygge ned den siste grønne lungen! Dette er strøk MDG og Venstre har hatt stor oppslutning. Nå er det mange som er forundret, fortvilt, frustrert og forbanna. Derfor sier vi: Ikke gjør noe dumt!