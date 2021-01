Folk som kjøper dieselbil, må få beholde den

Jeg ønsker meg politikere som ikke vingler.

Bileierne må kunne forvente en viss forutsigbarhet fra politikerne, mener innsenderen. Foto: Øijord Thomas Winje / Aftenposten (arkiv)

Cato Rasmussen Laksevåg

Tidvis byttes det politikere i Norge. Noen ganger kommer det nye ideer som noen gjerne vil sette ut i livet. For en del år siden sa politikerne at innbyggere i Norge måtte satse på dieselbiler. Så byttet vi regjering, og den nye mente at dieselbiler var ut.

Nå snakkes det om at fossildrevne biler ikke skal få kjøre til sentrum, og at Norge har et mål om ikke å selge flere fossilbiler etter 2025.

Jeg har et ønske om at de folkevalgte må være realistiske når de legger sine fremtidsplaner. Man må ta i betraktning at det å lage en elbil ikke er spesielt miljøvennlig. Den må kjøre på veien i flere år før den begynner å «ta igjen» en vanlig bil – hvis den kjøres på grønn energi.

Det høres usannsynlig ut at noen som bor et godt stykke unna sentrum, skal stoppe i Åsane og gå på bussen inn til sentrum. Alle bor ikke på steder der en elbil kan brukes, eller har økonomi til å ha en topp moderne elbil.

Hvis man nå er så syndig å kjøpe seg en dieselbil i 2021, siden det foreløpig ikke er forbudt, må denne være lovlig å kjøre med på norske veier til den er oppbrukt, kanskje i 2040, uten å høre noe mer fjas om at det ikke er lov å kjøre den inn til byen for å gå på kino etc.

Dette må politikerne forstå. Og de som eventuelt overtar makten etter hvert, må ikke finne på nye stunt som går på tvers av sunn fornuft og tidligere vedtatte regler og forskrifter.

Dette mener jeg er det minste vi må forvente av de folkevalgte.