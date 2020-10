Politikerne i Bergen må lære av Spiderman

Politikerlønningene i Bergen er ikke moderate. De er skyhøye.

Tegneseriefiguren Spiderman har et slagord som bergenske politikere bør lære av, mener Rødts gruppeleder Sofie Marhaug. Foto: Rajanish Kakade / AP

Sofie Marhaug Gruppeleder for Rødt

Selvfølgelig har Bergens Tidende rett når de skriver (onsdag 14. okt.) at lønnen til ordføreren i Sunnfjord kommune på 1,27 millioner er altfor høy. Men når avisen skriver at den politiske ledelsen i Bergen har «ei heilt moderat årsløn» blir jeg opprørt.

Både ordføreren og byrådslederen i Bergen tjener over én million i året. I hvilken verden er dette moderat?

De andre fulltidspolitikerne tjener 93 prosent av stortingslønn, det vil si rundt 900.000 kroner i årslønn. I denne bystyreperioden kuttet byrådet prosentsatsen fra 95 til 93, for å innfri valgløfter. Kuttet er likevel ikke større enn at lønnen er den samme som før. Stortingslønnen har nemlig steget.

Rødt har foreslått at bystyret ikke skal følge satsene til Stortinget i det hele tatt, men gjennomsnittet av lønnen i kommunesektoren (KS-området). Slik kunne kommunen spart mange millioner kroner, samtidig som politikerne hadde tjent omtrent det samme som menneskene de er valgt til å representere.

For hva skal egentlig være motivasjonen for å drive med politikk? Jeg synes kommunepolitikerne har noe å lære av Spidermans slagord om at med stor makt følger det et stort ansvar: Ansvar for å forvalte kommunens økonomi med tanke på innbyggerne, snarere enn egen lommebok.

Rødts gruppeleder Sofie Marhaug gir fra seg store deler av politikerlønnen sin til partiet. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Selv tjener jeg nesten like mye på min (halve) stilling som fraksjonsleder i bystyret som jeg har gjort som stipendiat ved Universitetet i Bergen. Og tro meg, det var konkurranse om stillingen på universitetet! De såkalte «beste hodene» styres ikke utelukkende av penger. Det er de griskeste hodene som motiveres av høye lønninger.

Jeg har gått ned i halv stilling på universitetet og betaler mellomlegget fra den økte inntekten til partiet. Slik unngår jeg å venne meg til et forbruk over evne. For politikere trenger bakkekontakt – ikke høy inntekt.