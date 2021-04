Hva vil fremtiden mene om oss?

Alle vet at bilkjøringen er et av de største miljøproblemene. Likevel fortsetter vi som før.

At hver eneste person har med seg to tonn stål uansett hvor vi skal, kommer til å fremstå som kjemperart om 50 år, skriver innsenderne. Her fra motorveien gjennom Åsane. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Nils Øyvind Hansen Risikorådgiver

Terje Oseberg Askeland Markedssjef

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Alle kan se for seg bildet av en 70-tallsfamilie som er på biltur med to foreldre som sitter i forsetet og røyker.

Barna sitter i baksetet med rennende øyne. Når de pent ber om å få åpne vinduet for å slippe inn luft, så får de ikke lov til det av sine omsorgsfulle foreldre, for de kan bli syke av den kalde trekken.

Med dagens 2021-øyne fremstår denne handlingen som kjemperar, men på 70-tallet visste man ikke bedre. Ingen tenkte noe særlig over om dette var bra for barna.

Røyking i bil med barn i baksetet virker veldig rart i dag, skriver innsenderne. Illustrasjonsbilde: Tor Richardsen / NTB (illustrasjonsfoto)

Om vi tenker oss 50 år frem i tid til 2070. Hva er det da som vil fremstå som kjemperart at vi holdt på med i 2021? Kan det tenkes at det er selve bilkjøringen? At hver eneste person skal ha med seg to tonn stål uansett hvor vi skal? Vi vet at bildekk er den klart største kilden til miljøskadelig mikroplast og at veislitasje skaper svevestøv som gjør folk syke. Alle vet også at bilbruk fører til utslipp av klimagass, som gjør kloden varmere. Likevel fortsetter vi omtrent som før.

Vil fremtidens bergensere synes at det er rart at 2021-befolkningen ikke hadde større omtanke for sine omgivelser? Selvsagt vil de det! Egentlig er det vi gjør rart allerede i dag. Alle vet det egentlig. Noen forsøker også å gjøre noe med det. Arbeidsgivere begrenser antall parkeringsplasser til ansatte, miljøbevisste politikere innfører trafikkbegrensende tiltak som for eksempel rushtidsavgift og de tilrettelegger med bedre kollektivtilbud (bybane) og lager sykkelveier.

Likevel sier alle prognoser at bilbruken skal øke. Det er mange årsaker til det. En grunn er velstandsøkning. En annen er at vi blir flere og eldre, som man selvsagt ikke kan klandre noen for.

Det er oss selv vi skriver om, skriver Terje Oseberg Askeland (t.v.) og Nils Øyvind Hansen, som begge bor i Åsane og kjører bil. Foto: Privat

Hvem er det da som må begynne å handle annerledes? Alle, vil man jo med rette kunne si. Men de under 18 kjører ikke bil. Sykkel og kollektivt er heller ikke ideelt for de eldste og sykeste av oss. Man kan også ha forståelse for at småbarnsforeldre har bruk for bil for å få dagen til å gå rundt. Da står vi igjen med en gruppe godt voksne kvinner og menn.

Vi som opplevde den dagen vi tok lappen som en av de største i våre liv. Det var samme dag som vi begjærlig tok tak i bilrattet og tenkte: «Deg gir jeg aldri slipp på!». Det ga oss en enorm frihetsfølelse og ble en viktig del av vår identitet. Å gi slipp på goder som er viktige for oss, kan som kjent være vanskelig. Mange av oss sitter musestille i båten og tenker at om vi bare ignorerer problemet, så er det sikkert noen som fikser det for oss.

Les også – Gåbyen Bergen, den gode byen

Vi som skriver dette vet hva vi snakker om. Det er oss vi skriver om. Vi kjører sikkert altfor mye bil, og kommer helt sikkert til å fortsette om det er tilrettelagt for det. Vår hypotese er at det samme gjelder mange andre også.

Det er mange måter å bidra på for å bremse forverring av klima og miljø. En viktig måte for oss er å ikke motsette oss, men heller heie på de trafikkbegrensende tiltakene som innføres. Derfor hadde vi stor sans for at rakryggede politikere sa bastant nei da Åsane Arena yppet til omkamp om antall parkeringsplasser de var tildelt. Flere parkeringsplasser ville ført til stor trafikkbelastning i et bo og skoleområde. Folkeaksjoner som tilsynelatende skal hjelpe fattige alenemødre, men som egentlig bare kjemper for vår egen bilbruk, vil heller ikke få vår støtte.

«Vi hadde stor sans for at rakryggede politikere sa bastant nei da Åsane Arena yppet til omkamp om antall parkeringsplasser de var tildelt», skriver innsenderne. Her er idrettsanlegget under bygging. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Vi mener at folk flest må tenke gjennom hvordan de kan være med på å bremse den negative utviklingen.

70-tallets røykende foreldre med barn i baksetet kan man unnskylde fordi de ikke visste bedre. Det vil ikke fremtidens befolkning ha grunn til å mene om oss som lever i dag. Vi vet mer enn nok!