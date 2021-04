Hva er grenseløs kjærlighet?

Er det kjærlighet når en ikke vil snakke med noen som har andre meninger og livssyn?

Offentlig debatt må ha rom også for religiøst funderte livssyn, mener Torstein Torbjørnsen. Foto: Privat

Torstein Torbjørnsen Karmøy

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT 26. mars har Jahn-Ove Johansen et lite saklig innlegg mot stiftelsen MorFarBarn. Det er utrolig at en lokalpolitiker fra partiet Rødt kan få seg til uttale at stiftelsen «har lyttet til nazistenes budskap» og anklager stiftelsen for å kneble kjærligheten.

Han skriver videre: «For den ene og absolutte sannheten er at kjærligheten er grenseløs.»

Annonsen fra stiftelsen MorFarBarn som Jahn-Ove Johansen reagerte på, sto på trykk i BT lørdag 20. mars. Faksimile: Bergens Tidende 20. mars

Så refererer han fra stiftelsens annonse: «Er det grunn til å håpe at bevisstgjøring, kunnskap og åpen dialog kan bidra til gode løsninger i disse fundamentale spørsmål?»

Hvorpå han svarer: «Svaret er ja. Men fundamentalistisk og menneskefiendtlig tro, samt deres representanter, som stiftelsen MorFarBarn er, har ingen plass i den samtalen.»

Så var ikke kjærligheten og toleransen grenseløs likevel. Grensen gikk ved den som var uenig i Johansens livssyn. Er det kjærlighet når en ikke vil snakke med noen som har fundamentalt andre meninger og livssyn enn det Johansen står for?

Dette er i alle fall ikke den kristne kjærligheten. Jesus sier: «Elsk deres fiender, elsk dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere og be for dem som krenker dere og forfølger dere.»

Dette er grenseløs kjærlighet.