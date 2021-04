Del opp bygårdene før dere selger dem!

Bergen tingrett bør trekke tilbake annonsene for tvangssalget.

Dette er bygården som nå er til salgs i sin helhet på Møhlenpris. Foto: Dalheim Rasmussen advokatfirma / Finn.no

Frøydis Olaussen Møhlenpris-beboer og leder i Sydneshalvøen SV

For kort tid siden ble Eirik Hokstad dømt for bedrageri. Nå er Hokstads eiendommer lagt ut for salg – tvangssalg. Flere av dem bygårder i bydelene Bergenhus og Årstad.

Dette er områder som helt klart er preget av hyblifisering. Det vil si områder i byen der bygårder eller leiligheter er kjøpt og bygget om, for å få inn flest mulig leietakere. På Møhlenpris, hvor jeg bor, ligger det nå en hel bygård til salgs, 306 kvadratmeter fordelt på tre etasjer og tre leiligheter.

Salgsoppgaven er forfriskende ærlig: «Bygget er hyblifisert. Opprinnelig planløsning er endret. Leilighetene er hyblifisert hvor stue er omgjort til soverom og innvendige vegger er endret. Opprinnelig tørkeloft er innredet og innlemmet i leiligheten i 3. etasje. Dagens planløsning synes å være basert på å maksimere utleieareal» og «soverom tilfredsstiller ikke dagens krav til soverom».

Det er vel liten tvil om at kommunens tilsyn i byggesaker, og særlig tilsyn av utleieboliger, er altfor dårlig. Takstrapporten viser at det i altfor liten grad slås ned på useriøse aktører. Oppkjøp av bygårder for hyblifisering er ikke en ønsket byutvikling.

Vi vil ha et sentrum for alle, ikke bare for dem som kan bo i bitte små rom. En levende by må ha plass til barnefamilier, og på Møhlenpris har vi mange som gjerne vil bo.

«Jeg kan stå i døren på visning med nybakte boller», skriver Frøydis Olaussen til Bergen tingrett, dersom de hører på hennes råd. Foto: Privat

Vi er mange på Møhlenpris som har oppdaget at en kortreist by er en trivelig by. Skal vi lykkes i omleggingen til klimanøytral by, må vi endre hvordan vi reiser og bor. I en by med mindre biltrafikk slipper vi å stå i bilkø eller puste giftig luft, og hverdagen blir enklere, tryggere og mindre travel. Møhlenpris er nettopp slik mange ser for seg nullutslippsbyen, med lite trafikk, kort avstand til grøntområder, kulturtilbud, jobb, skole og barnehage.

Møhlenpris er et flott sted å bo, og populært. En av de store utfordringene er bolig. Etter at skolen ble pusset opp og Nygårdsparken startet sin oppgradering med kafé og lekeapparater økte også ønsket om å bli boende på Møhlenpris, helt i tråd med kommunens ønsker om flere barnefamilier i sentrum.

Nå sitter mange familier på litt for små boliger og venter på at leiligheten med noen flere kvadratmeter, eller det ekstra soverommet, kommer for salg.

Interiørbilde fra bygården som er til salgs. Foto: Dalheim Rasmussen advokatfirma / Finn.no

Å legge ut en bygård til 14 millioner, slik Bergen tingrett nå har gjort, vil kun trekke til seg kjøpere med samme ønske som Hokstad, «å maksimere utleieareal».

Derfor foreslår jeg at Bergen tingrett trekker tilbake salgsannonsene på alle bygårdene fra Hokstad som nå er lagt ut, og legger dem ut igjen som leiligheter. Jeg lover at tre leiligheter på 90 kvadratmeter vil være et etterlengtet kjøp for mange beboere på Møhlenpris, og utenfor. Det vil kunne hindre ny hyblifisering av bygården, og gjøre Møhlenpris til et enda triveligere sted å bo.

Jeg kan stå i døren på visning med nybakte boller og et stort velkommen til alle som har et hjerte for Møhlenpris, så kan de med fulle bankkontoer investere pengene sine et annet sted.

Er dere med, Bergen tingrett?