I motsetnad til BT, så trur Senterpartiet på heile Vestlandet.

BT meiner på leiarplass at regjeringas reformer ikkje vil rasere distrikta og kritiserer Senterpartiet for å ikkje forstå at vi må forandre for å bevare. Vestlandet si regionavis meiner det er heilt naudsynt å slå saman tre fylker til ein Vestlandsregion utan at den skal få ansvar for nye oppgåver. Dei meiner at dette ikkje har noko med maktsentralisering å gjere.

Forstå det den som kan.

Kommunalminister Sanner har garantert at dersom dei vinn valet, skal kommunereforma vidareførast i eit nytt og høgare gir. Det vil seie mange fleire tvangssamanslåingar på Vestlandet. Folkeviljen – godt utgreidd gjennom folkerøystingar eller spørjeundersøkingar og tilhøyrande politisk ordskifte og vedtak, er ingen ting verd. Her skal kommunar sentraliserast sjølv om innbyggjarane meiner noko anna.

Senterpartiet meiner at offentleg sektor må forandrast gjennom ein tillitsreform med fokus på organisasjon, kultur og leiing. Å forandre gjennom større strukturar, er å gjere kommunesektoren ei bjørneteneste. Større strukturar kan faktisk føre til det motsette, nemleg svekke offentleg sektor. Meir byråkrati, mindre demokrati og sentralisering og nedlegging av blant anna skular og bibliotek er erfaringa frå tilsvarande reform i Danmark.

Regjeringas politireform møter ikkje berre skepsis i Senterpartiet. Fleire undersøkingar blant politiets eigne tilsette viser at berre nokre få prosent trur at reforma vil føre til eit politi som kjem tettare på publikum, og som bidreg til mindre sentralisering av ressursar. Gjørvkommisjonen etter 22. juli sa aldri noko om at lensmannskontor måtte leggjast ned. Dei peikte på betre leiing, betre samhandling og betring av kultur og haldningar i politiet.

Senterpartiet vil ha meir ressursar ut til lensmannskontora. Ikkje til vekst i direktorat og byråkrati som følgje av større strukturar. Vi vil ha tenester nær folk og likeverdige tilbod uansett kor ein bur i landet.

BT meiner at store delar av Vestlandet har godt av at tettstadene veks, sjølv om det går ut over dei endå mindre plassane. Vel, det er i alle fall ærleg snakka. I motsetnad til BT, så trur Senterpartiet på heile Vestlandet.