Vi fortjener en valgkamp som også løfter blikket fremover og utover.

Det siste året har jeg brukt mye av min tid på å delta i strategiske beslutninger om Grieg Gruppens veivalg for de kommende årene. Hva er det viktigst for oss å utrette? Hva er svakhetene vi må utbedre og styrkene vi kan bygge videre på? Hvordan vil de globale endringene vi ser rundt oss – i befolkning og forbruksmønstre, samfunnets krav, teknologiske muligheter og markedenes forventninger – påvirke både hva vi gjør og hvordan vi gjør det? Hvilke problemer må vi rett og slett bare bidra til å løse, hvis vi i det hele tatt skal ha håp om at neste generasjon kan overta en sunn og bærekraftig gruppe? Ikke så ulikt de spørsmålene en nasjon burde stille seg før folket velger sine ledere for de neste fire år.

Som velger vil jeg gjerne høre hvilke perspektiver og ambisjoner våre politikere har for det norske samfunnet i årene som kommer. I stedet har vi de siste dagene vært vitne til høylytt opprør i kommentarfeltenes mest ufordragelige avkroker fordi en ung, flott kvinne i hijab tillot seg å slå et slag for det norske demokratiet. Debatten stilnet riktignok litt da oppmerksomheten flyttet seg til en brygge på hytten til Jonas Gahr Støre, men begge diskusjonene er i grunnen sørgelige avsporinger fra det som burde bety noe for oss på veien til valgurnene.

«Valgkampen sporer av i sjablonger om norske verdier heller enn å orientere seg mot hvordan vi skal møte fremtidens utfordringer og behov», advarte fire representanter for byens kunnskapsinstitusjoner her i Bergens Tidende for noen dager siden. Jeg er hjertens enig. Det er nedslående å se hvordan oppmerksomheten gang på gang rettes innover og bakover i de intense ukene med politisk debatt frem mot valget.

Jeg ønsker meg en debatt som vender ansiktet utover. Verden rundt oss forandrer seg i et tempo det av og til kan være vanskelig å henge med på, og noen ganger i helt andre retninger enn vi hadde trodd. Vi kan ikke tillate oss å være distanserte observatører til det som skjer rundt oss. Enten vi snakker om den politiske utviklingen i Europa, befolkningsveksten på det afrikanske kontinent, Asias markante politiske og økonomiske fremvekst eller galskapen som herjer amerikansk politikk – på ett eller annet vis får det betydning for vår økonomi og vår samfunnsutvikling. Det trenger vi som et åpent, demokratisk og internasjonalt orientert land å forholde oss til.

Jeg ønsker meg en debatt der vi retter oppmerksomheten mot de alvorligste utfordringene menneskeheten står overfor. En debatt som oversetter mantraet om «klimatrusselen som vår tids største utfordring» fra overskrifter til konkrete forslag for endring og ny, offensiv politikk. Som diskuterer hvordan vi reelt skal ta vår del av ansvaret i den europeiske dugnaden som før eller senere tvinger seg frem for å hjelpe mennesker på flukt. Som diskuterer hvordan vi skal sikre både trygghet for mennesker og tillit mellom mennesker i en tid der noen truer våre liv, og andre bruker kreftene på å oppildne til frykt, mistenksomhet og økt avstand mellom oss.

Og så ønsker jeg meg en debatt der vi mer optimistisk og offensivt har ambisjoner for det norske samfunnets muligheter til å gå styrket inn i en ny tid. Vi har noen kvaliteter i det norske samfunnet som det er verdt å bygge videre på. Vi har kunnskap, teknologi og ferdigheter som har skapt både velferd og velstand. Vi har ressurser verden vil trenge mer av, samfunnsstrukturer det er verdt å vedlikeholde og grunnfestede holdninger til likeverd, rettferdighet og åpenhet som det er viktig å slåss for.

Og bare for ordens skyld: Jeg har overhodet ikke noe imot en diskusjon om verdier. Tvert imot. Jeg tror en verdibasert forankring er akkurat like viktig for et samfunn som for en bedrift. Jeg har riktignok ikke tenkt å bruke særlig mye energi på valget mellom vafler og toleranse som en grunnleggende norsk verdi heller, jeg tror vel egentlig at det valget gir seg selv. Men jeg tenker det kan være nyttig å ha noen tanker om hva vi skal bruke disse verdiene til.

I Grieg Gruppen fungerer verdiene som en muskel. De styrker oss og setter oss bedre i stand til å utføre jobben, og de motiverer oss til endring og fornyelse. Ingen ting ville vært fjernere enn å bruke verdiene for å skape avstand og motsetninger mellom oss og omverdenen. Verdiene våre er tvert imot en rettesnor som sier noe om hvilke kvaliteter vi skal leve opp til i våre møter med andre mennesker. Og akkurat på det punktet tenker jeg nok av og til at noen i den norsk samfunnsdebatten har bommet fullstendig på poenget med gode og tydelige verdier.

Valgkamp er egentlig et av demokratiets fineste øyeblikk. Åpne og direkte møter mellom oss som velgere og de vi skal velge til å lede oss. Daglige anledninger til å snakke om det vi brenner for og det som bekymrer oss. En anledning til å komme på innsiden av en politisk debatt som ellers kan oppleves som fremmed og distansert. Jeg er oppriktig imponert over dem som har engasjement, krefter og viljestyrke til å ta ansvar i demokratiet vårt. Som tilsynelatende børster av seg usmakelige karakteristikker av sin egen person, og står oppreist gjennom stormer som hører hjemme i vannglass. Likevel ønsker jeg noe mer av dem: At de fra tid til annen legger til side kjeklingen som bare er skapt for å illustrere forskjellene, og litt oftere inviterer oss med i en diskusjon om utfordringene vi må løse og muligheten vi må gripe når vi sammen skal bygge dette samfunnet sterkere for dem som kommer etter oss.

Godt valg!