BT har bestemt seg for å fremstille Vestlandet som tapere mot sentrale østlandet, uavhengig av fakta.

Under Ap og Sp ble det i Nasjonal Transportplan (NTP) avsatt 39,7 milliarder kroner til investeringer på Vestlandet (Rogaland til Møre og Romsdal).

Under dagens regjering er dette økt til 100,8 mrd. kroner. Til sammenligning la Ap og Sp opp til investeringer i Oslo og Akershus på 46 m kroner. Det har vi økt til 61,6 mrd. kroner.

BT, se på tallene. Ap og Sp bevilget mer til hovedstaden enn til Vestlandet. Nå er det motsatt. Begge regioner opplever vekst, men det er utvilsomt høyest vekst og høyest bevilgninger på Vestlandet under dagens regjering. Avisen har av uvisse grunner bestemt seg for å fremstille Vestlandet som tapere mot sentrale østlandet, uavhengig av fakta. Med på laget er Ap og Sp, som gladelig stiller opp i intervju og benytter enhver sjanse til å svartmale.

I sin dekning av samferdselssatsingen på Vestlandet opptrer Bergens Tidende som fyrstikkselgeren som heier på pyromanen og kritiserer brannvesenet. Fakta taler likevel for seg. Vestlandet har høyest vekst, investeringsnivået øker både på kort og lang sikt. Det jukses ikke med tall. Kan vi håpe BTs redaktør avsetter noen minutter til å kontrollregne?

Omregnet til kroner pr. innbygger så får vi de samme tallene. Ap og Sp prioriterte Oslo og Akershus over Vestlandet, over Sørlandet og over Midt Norge. Vår regjering gjør det motsatte. Alle regioner opplever vekst, men distriktene vinner mest. Kort sagt – Ap og Sp drev sentralisering i samferdselspolitikken. Men det faktum passer visst ikke med vinklingen BT hadde valgt som utgangspunkt, og derfor ignoreres det glatt.

Jeg merker meg at BT nå later som om vi har jukset med tallene og ekskludert jernbanesatsingen som skjer i disse fylkene. Det er feil. Tallene inkluderer all vei, jernbane og havneinvesteringer i omtalte fylker.

BT hevder så at tallene for Oslo og Akershus må tillegges alle investeringer som kan komme de to fylkene til gode, deriblant jernbanesatsing som skjer i Telemark, Oppland og Hedmark.

Det kan vi godt. I et sammenlignende regnestykke må vi i så fall gjøre det også for Vestlandet og inkludere alle investeringer i blant annet E16, E134 og Bergensbanen som skjer i Buskerud, Telemark og Oppland. De kommer utvilsomt Vestlandet til gode. Med et slikt regnestykke ville Vestlandet kommet enda bedre ut relativt til Oslo/Akershus.

BT har også forsøkt å konstruere en påstand om at all veksten i bevilgning til Vestlandet kommer helt i slutten av NTP perioden, og derfor er det ikke verdt noe. Det er også tull. For Hordalands del planla Ap/Sp å investere totalt 15,9 mrd. kroner i årene 2014-23, altså 1,59 mrd./år. Med vår NTP er planene for første halvdel (2018–23) summert til 15,4 mrd. kr, altså 2,57 mrd./år. Årlig investeringstakt øker, den går ikke ned.

Vi skal bygge hele landet. Investeringsnivået øker kraftig, bompengeandelen går ned. Vedlikeholdssatsingen er doblet under dagens regjering. E16 Arna-Voss og E39 ligger inne med store summer, der forrige regjering la inn tilnærmet null kroner. Vestlandet har ingenting å savne fra rødgrønn samferdselspolitikk. Det gjør kanskje BT vondt i sjelen, men landsdelen har alt å tjene på fortsatt borgerlig regjering.