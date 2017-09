Selv om jeg personlig ikke stemmer på Frp, synes jeg det har vært mange urettferdige omtaler om Sylvi Listhaug.

Johanne Kalsaas skriver i sitt innlegg 2. september at «Sylvi Listhaug mener mennesker på flukt er en så stor trussel at de må frarøves friheten sin». Med frarøvelse av friheten mener Kalsaas sannsynligvis Listhaugs uttalelse om å «sperre inne» mennesker som har fått avslag på søknaden om å få opphold.

Mennesker som er på flukt fra sine hjemland med krig og redsler, vil som regel få status som flyktninger og får bli her i landet. I mange andre land finnes det mennesker som lever en kummerlig tilværelse med stor fattigdom. De ønsker seg et bedre liv for seg og sin familie og søker seg til Europa for å finne lykken og i håp om å få seg et arbeid. Altså av økonomiske grunner.

Det er selvsagt synd på disse menneskene, men de flykter ikke fra krig og redsler og med fare for sine liv. Av den grunn får de avslag på sine søknader og må reise tilbake til sine hjemland. Noen som får avslag nekter likevel å reise fra Norge. De forsvinner ganske enkelt fra mottaket. Det er jo bekymringsfullt at mange av disse er mindreårige som senere ikke kan oppspores. Man vet ikke om de fremdeles befinner seg i Norge.

Derfor mener Sylvi Listhaug at det er bedre å holde flyktninger som har fått avslag på søknadene sine i forvaring på asylmottaket til de kan returneres til hjemlandet. Dette kan hindre mange tragedier med menneskehandel. Dette er folk som er ute etter sårbare unge mennesker.

Jeg mener at Sylvi Listhaug ofte blir misforstått, og at hun slett ikke er den store stygge ulven som mange vil ha det til. Selv om jeg personlig ikke stemmer på Frp, synes jeg det har vært mange urettferdige omtaler om Sylvi Listhaug og hennes syn på menneskerettighetene i det siste.