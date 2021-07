Det har jo ikke blitt bedre

I dag, på tiårsdagen for 22. juli-terroren, hadde det vært fint å kunne skrive at verden har blitt bedre.

Innsenderen slutter seg til Jens Stoltenbergs ord på dagens minnegudstjeneste i Oslo: «Vi møtte hatet med kjærlighet, men hatet er der fortsatt». Foto: Torstein Bøe

Ole Irgens Bønes, Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det hadde vært fint å kunne skrive at vi har lært av det som skjedde denne dagen, da 77 menneskeliv gikk tapt. At vi kunne se at toleransen har blitt større, fremmedfrykten mindre, rasismen på vikende front.

Men det blir jo ikke bedre, bare verre. Både i Norge og i verden rundt oss.

Les også Følg markeringene i regjeringskvartalet og på Utøya ti år etter terroren

Jens Stoltenberg sa det slik under gudstjenesten i Oslo domkirke i dag: «Vi møtte hatet med kjærlighet, men hatet er der fortsatt.»

Hatet ser vi når minnesmerket til Benjamin Hermansen blir skjendet bare dager før 22. juli. Vi ser det daglig i kommentarfeltene i sosiale medier, og vi ser det ikke minst på det enorme politioppbudet som er nødvendig når denne dagen skal markeres.

For hadde det blitt bedre, hadde vi ikke hatt en løgner og en rasist som president i USA i fire år. Vi hadde ikke hatt en homofob nasjonalist som statsleder i Polen, og vi hadde ikke hatt et nynazistisk fundert parti i Sverige som oppnådde nesten 20 prosent av stemmene.

Har vi lyktes i kampen mot hat og rasisme i årene etter 22. juli? Tvert imot, mener Ole Irgens. Foto: Privat

Det ytre høyre, både i Norge og i verden ellers, liker å fremheve muslimsk ekstremisme som den største trusselen mot vår sikkerhet. Men de siste ti årene er mange store terrorangrep blitt utført av høyreekstreme og innvandringsmotstandere. Inspirasjonen til moské-angrepet i Bærum for to år siden kom fra New Zealand, der 51 ble drept og 49 skadet. Gjerningsmannen fra Christchurch hentet igjen sin ideologi fra mannen som utførte angrepene i Norge for ti år siden, og ringen er sluttet.

Angrepene for ti år siden var ikke tilfeldige. Målene var Regjeringsbygget, som symbol på det demokratiske Norge, og ungdommene på Utøya, fremtidens politikere og beslutningstakere. Terroren skulle ramme det norske demokratiske grunnfjellet, representert ved regjeringsbygget og AUF.

Stoltenberg sa det slik under talen sin i Domkirken i dag: «Terroren rammet uskyldige, men den var ikke blind. Målet var AUF og Arbeiderpartiet. Det var et politisk angrep. Mennesker ble drept på grunn av sine meninger. Hensikten var å forandre landet vårt med vold.»

Utfordringen vår er å ta fatt i de holdningene som ligger bak terroren. Slik at vi kan si tydelig fra når vi møter meninger og holdninger som preges av rasisme, fordommer, fremmedfrykt og hat – ikke minst i sosiale medier.

Og at vi kan være på vakt mot skadelige fiendebilder og uansvarlige krisemaksimeringer.

Så kan vi kanskje en dag si, når vi på denne datoen hedrer minnet til dem som ble drept og skadet og merket for livet 22. juli 2011: Nå har vi lært – nå har det faktisk blitt bedre.

Innlegget ble først publisert på Facebook.