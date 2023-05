At barn liker skjermene, betyr ikke at de har godt av dem

Mange ungdommer ønsker selv å begrense bruken av sosiale medier, skriver innsenderen.

Ungdoms- og teknologiforsker John Magnus R. Dahl argumenterer i BT 22. mai mot mitt forslag om 16 års aldersgrense på sosiale medier. En viktig klargjøring først: Jeg har aldri brukt min sønn som et middel i min retoriske strategi. Beretningen om da eldstesønnen fikk tilgang til sosiale medier, er en skråblikkskildring av mine erfaringer som far, erfaringer jeg tror mange kan kjenne seg igjen i.

Dahls kronargument er basert på den beste studien han kjenner til om norske barns skjermbruk, denne studien viser faktisk en positiv sammenheng mellom nettbruk og livstilfredshet, slår Dahl fast. Når ble livstilfredshet et barometer på hva som er rett, godt og sant?

Om en studie skulle vise at dagens ungdommer er mer tilfreds uten eksamen og fraværsgrense, som under koronaperioden, noe jeg tror er svært sannsynlig, skal vi da konkludere med at dette er det beste for dem?

Å basere styringen av et samfunn på selvrapportering av egen livstilfredshet, vil etter min mening kunne bære galt av sted.

Selv var jeg da jeg gikk på videregående skole særdeles tilfreds med å spille Championship manager på PC-en fremfor å gjøre lekser. Dette ga meg en helt annen tilfredsstillelse enn å analysere dikt eller streve over algebrastykker og tyskgloser. Jeg foretrakk den overfladiske tilfredsheten som kommer uten motstand og med masser av dopamin, fremfor den dype tilfredsheten som kommer når man mestrer et språk flytende eller i et gyllent øyeblikk plutselig skjønner mattestykket.

Som voksen vet jeg at den dype selvtilfredsheten ikke ligger i kortvarige dopamin-injeksjoner. En av mine viktigste utfordringer som far er å vise eldstesønnen dette i praksis.

Noen ganger vet vi, men får det ikke til. Min sønn er ærlig på at han ikke alltid klarer å regulere bruken av smarttelefonen, selv om han gjerne vil. Han er i godt selskap. Ifølge en undersøkelse foretatt av Pew Research Center i 2018, sier over halvparten av de amerikanske ungdommene i alderen 13–17 år at de bruker for mye tid på smarttelefonene sine. 57 prosent sier at de har forsøkt å begrense bruken av sosiale medier.

En aldersgrense kunne gjort dette lettere for mange, spesielt gutter som i tenårene oftere tar mindre bærekraftige valg enn jentene.

Jarle Mong mener det er alarmerende at smarttelefonen har blitt en erstatning for venner i den fysiske verden.

Mitt forslag «byggjer på misforståingar og mytar om effektane av skjermbruk og om kva unge eigentleg gjer på smarttelefonen», slår Dahl fast i sitt innlegg. Forskeren forteller at ungdom er ekstremt sosiale vesen, og at ekstremt mye av deres sosiale liv foregår på nett.

For noen er internett, ifølge Dahl, et fristed hvor de kan være seg selv. Her kan de slippe unna en krevende skolehverdag og et slitsomt lokalsamfunn de mistrives i. For andre er internett stedet der avtaler gjøres, her deles artige reels og memer. For atter andre igjen er smarttelefonen en erstatning for å henge med venner i den fysiske verden, forteller forskeren.

Dahls virkelighetsbeskrivelse fortoner seg ikke som et evangelium i mine øyne. Jeg tror det beste for norske ungdommer og mennesker flest, er at det sosiale livet foregår i en fysisk virkelighet. Om man ikke kan være seg selv i den fysiske virkeligheten, er ikke svaret å flykte inn i en virtuell virkelighet.

For meg er det alarmerende at smarttelefonen har blitt en erstatning for venner i den fysiske verden. Mitt håp er at ungdom selv skaper, opplever og erfarer fremfor å dele artige reels og memer. Om noen har en krevende skolehverdag eller ikke trives i lokalsamfunnet, så bør ikke disse flytte inn på nettet. De må inviteres, sosialiseres og integreres.

«Selv er jeg sjeleglad for at jeg i ungdommen ikke var omgitt av kameraer og potensielle snapper til alle kanter», skriver innsenderen.

Digitale relasjoner vil aldri være fullgod erstatning for fysiske relasjoner. Om vi ikke møtes og snakker sammen, vil dette på sikt svekke vår sosiale kompetanse og – enda mer bekymringsfullt – vår evne til å føle og vise empati.

Å innføre en aldersgrense på 16 år vil være et stort overgrep mot tenåringenes privatliv, skriver Dahl. Jeg tror faktisk aldersgrense på sosiale medier vil beskytte ungdommers privatliv.

Selv er jeg sjeleglad for at jeg i ungdommen ikke var omgitt av kameraer og potensielle snapper til alle kanter. Jeg tør heller ikke tenke på hva jeg kunne vært i stand til å dele med andre i tenårene. Jeg er glad for at mine feiltrinn og ungdommelige dømmekraft ikke finnes på den store verdensveven.

Dahl har ikke i sitt profesjonelle liv som forsker lest forskning som viser en overbevisende sammenheng mellom skjermbruk og psykisk uhelse. Jeg er redd Dahl ikke trenger å vente så veldig lenge. I skrivende stund advarer amerikanske helsemyndigheter om farene ved bruk av sosiale medier blant barn.

Om vi fortsetter med dette sosialteknologiske skrekkeksperimentet noen år til, uten noen form for reguleringer, vil man snart ha et gedigent materiale som vil stadfeste det Dahl ennå ikke ser.