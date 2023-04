Ikkje gi folk råd dei ikkje har bedt om

Ingen vil vel høyre på råd frå nokon som ikkje greier å følge råda sjølv.

Gunhild Haustveit lurer på om ho skulle dradd fram lærdomar frå sjølvhjelpspodkastane ho har høyrd. Eller kanskje ikkje.

Gunhild Haustveit Bergen

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det ellevte bod, for eit spennande tema! Endeleg ein mogelegheit for å gi råd i avisa. Men kva er det viktigaste rådet eg kan gi folk? Det skal jo berre vera eitt ekstra bod, ikkje ti nye.

Kanskje eg berre skal minne folk på ting dei eigentleg veit? Ting som mamma og pappa fortalde dei då dei var små. Folk risikerer livet for småting kvar dag. Så kanskje «bruk setebelte», «sjå deg for når du går over vegen» eller «bruk refleks når det er mørkt ute» kan vera det ellevte bodet? Det er nok mange som kunne trengt å høyre desse tinga litt oftare.

Eit anna alternativ er at eg drar fram nokre lærdomar eg har frå dei tusen sjølvhjelpspodkastane eg har høyrd. Eg kan skrive litt om mindfulness, om det å vera til stades i augneblinken. Eg kan be folk snakke til seg sjølv som dei snakkar til ein ven, med omsorg og sympati. Kanskje det ellevte bodet kunne vore «ver snill mot deg sjølv»?

Eller kanskje eg berre skal be folk leve sunt? For det treng jo folk å høyre ein gong til. Innlegget mitt kjem sikkert til å vera dropen, det som får alle til å endeleg ete sunnare, trene meir, drikke mindre alkohol og sove meir. Kanskje det ellevte bodet kunne vera «ta vare på kroppen din, du får berre ein».

Men kjem folk til å høyre på råda når dei kjem frå meg? Kva erfaring har eg som gir meg rett til å gi desse råda?

Det er ofte eg ikkje gidd ta på med setebelte på bussen, og eg bruker berre små refleksar.

Eg har lært mykje rart i podkastar, men eg slit jo med å følgje råda eg har fått der. Så skal eg liksom gi dei råda vidare til andre?

Eg har aldri gjennomgått ein stor livsstilsendring. Kvifor skal folk høyre på meg når eg ber dei leve sunnare? Eg burde jo søren meg leve sunnare sjølv.

Ingen vil vel eigentleg høyre på belærande råd frå nokon som ikkje greier å følgje råda sjølv eingong. Så, som bod nr. elleve foreslår eg: Du skal ikkje tvinge på folk råd dei ikkje har bedt deg om.