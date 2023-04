Brukere av ulovlige rusmidler er mennesker med problemer

De rusavhengige blir ikke borte selv om russcenen i Vågsbunnen avvikles.

Vi må ikke glemme at rusavhengige er noens far, bror, søster eller barnebarn, skriver innsenderne.

Arne Liljedahl Lynngård Kirkens Bymisjon

Bjørn Heradstveit Indremisjonshjemmet

Elise Theodorsen Blå Kors

Hilde Øyen Tkaczyk Frelsesarmeen - Bakkegaten

19. april publiserte Trude Helén Hole et debattinnlegg i BT med kritikk av offentlige og ideelle aktører for situasjonen med større ansamlinger av rusmiddelbrukere i Vågsbunnen.

Alle som jobber i rusomsorgen i Bergen, forstår og anerkjenner at det er en belastning for beboere og næringsdrivende at området rundt Korskirken er et sted der det brukes og formidles illegale rusmidler. Også mange brukere er åpne om de destruktive sidene ved miljøet og om plager og vansker for omgivelsene.

Det er imidlertid ikke slik at vi bør skjermes for alt vi ikke ønsker å se. Vi må ikke glemme at mennesker med en rusmiddelavhengighet er noens far, bror, søster eller barnebarn.

Mange har psykiske utfordringer knyttet til traumatiske livserfaringer som vold, overgrep, mobbing, omsorgssvikt og lærevansker.

Som et levende demokratisk samfunn har vi et felles ansvar for å ivareta menneskeverd og grunnleggende menneskerettigheter til alle bergensere – også personer med en rusmiddelavhengighet.

Vi bør ikke skjerme oss mot alt vi ikke ønsker å se, skriver Arne Lijedahl Lynngård og hans medforfattere.

Samfunnsutfordringene med en åpen russcene midt i Bergen sentrum er sammensatte og komplekse. Det er summen av de samlede tiltakene som vil gi nye muligheter for brukerne, og som vil redusere problemomfanget med store ansamlinger over tid.

Vi mener derfor det er viktig å satse på:

Desentraliserte og varierte tilbud til rusmiddelbrukere, slik at attraksjonen til rusmiljøet i Vågsbunnen reduseres. Bergen kommune har over flere år satset på å bygge opp mottaks- og oppfølgingssentre ( tilbud til rusmiddelbrukere, slik at attraksjonen til rusmiljøet i Vågsbunnen reduseres. Bergen kommune har over flere år satset på å bygge opp mottaks- og oppfølgingssentre ( MO-senter ) i fire bydeler med helsetjenester, råd og veiledning, arbeidsinkludering og aktiviteter. Kommunen har også støttet opprettelsen av det brukerstyrte «Huset» i Sverres gate. Selv om «Huset» ligger i sentrum, er det ikke meldt om konflikter med naboene i strøket.

Et MO-senter i Bergen sentrum . I den i Bergen sentrumI den politiske plattformen (2019–2023) skriver byrådet at de vil arbeide for et MO-senter i sentrum, men foreløpig er det ikke konkrete signaler om når et slik tilbud kan realiseres. Gode alternative oppholdssteder inkluderer også et innendørs bemannet brukerrom i sentrum – hvor man kan innta stoffer uten sprøyter og kan bruke andre stoffer enn kun heroin.

Forebygging, rusbehandling og rehabilitering. Spesielt viktig er det å fange opp unge voksne med psykiske- og rusrelaterte utfordringer.

Brukerne selv sier at de ønsker seg flere små møteplasser, gjerne med lavterskelaktiviteter og en uteplass hvor man kan gå ut å ta seg en røyk uten å være til sjenanse for naboer og forbipasserende.

Oppsummert: For å redusere store ansamlinger av brukere av illegale rusmidler må vi styrke tilbudet av væresteder, aktivitets- og behandlingstilbud nær der brukerne bor – også i Bergen sentrum.