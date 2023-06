Vi er framleis avhengig av gode vegar

Sykling og gåing har aldri vore det heilt store når ein skal reisa til byen frå omlandskommunane.

Det må byggjast fleire vegar som den nye E39 mot Os, meiner Nils Haugland.

Nils Haugland Gruppeleiar i Vestland fylkesting og kandidat ved fylkestingsvalet, Folkets Parti

I BT 19. juni kan vi lese at det er bilistane som har skapt «behovet» for bommane. Og at innbyggarane i omlandet rundt Bergen må ta sin del av skulda for at det er så stort «behov» for bompengar i regionen vår. Det var godt å høyra. Eg har gått rundt og trudd at det aller mest var bybaneutbygginga som laga det store «behovet» for bompengar.

Morten Myksvoll startar kommentaren sin med å slå fast at «Bomoppgjeret var forståeleg». Det var eit folkeleg oppgjer, ei klar og tydeleg melding til politikarane om at omfanget og veksten i bompengebetalinga ikkje var akseptabel. Den gongen, like før valet i 2019, stod politikarane i kø for å erkjenna si «skuld», og regjeringa vart redda av eit bompengeforlik.

Denne politiske erkjenninga varte likevel berre ei stund. Berekraftig eller ikkje, sosialt eller ikkje, økonomisk naudsynt eller ikkje, det var enklare for det politiske miljøet å berre fortsetje med å bruka bompengane som finansieringskjelde, i stor stil.

Vi tenker at hovudmålet er å sikra god framkomst, skriv Nils Haugland i Folkets Parti.

Og no er det altså bilistane som «skapar behovet» for bommane. Innbyggarane i kommunane rundt Bergen vert her oppfordra til å halda seg der dei bur eller flytta til Bergen. Og kvifor denne påstanden? Ifølgje Myksvoll er det statlege målet om nullvekst i biltrafikken styrande. Vi i Folkets Parti (tidlegare Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) tenker at hovudmålet er å sikra god framkomst.

Klimagassutsleppa minskar kvar dag med den stadig aukande elbil-andelen og Euro VI-teknologien for varetransporten. Køane, som kraftig reduserer samfunnsnytten og aukar klimautsleppa av all transport, er framleis ei stor utfordring mot vest og nord i Bergen.

Då må det byggjast vegar som den nye E39 mot Os, som kan skapa den framkomsten som samfunnet treng. Luftureininga er i stor grad løyst for Bergen sin del. Støyen er også mindre grunna overgang til elektriske køyretøy.

I 2017 vart det laga ein byvekstavtale for Bergen, med eigen bypakke og utvida innkrevjing av bompengar og fokus på fortetting av nye bustadar. Som Myksvoll gjer greie for, er resultatet at det ikkje er i Bergen veksten har kome, men i kommunane rundt. Kan det vera at dei som har etablert seg i desse åra, verken ser seg tent med det tilbodet som Bergen har skaffa til vege eller har råd til å nytta seg av dette?

I byvekstavtalen står det også at: «Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Løsningene som velges må bidra til å sikre bedre mobilitet totalt sett, spesielt ved å legge til rette for attraktive alternativ til privatbil og bedre framkommelighet for næringstransporten.»

Bompengar er framleis ikkje berekraftig, meiner innsendaren.

Målsetjinga er bra, men den må tolkast rett. Sykling og gåing har aldri vore det heilt store når ein skal reisa til byen frå omlandskommunane, men eit godt kollektivtilbod vert alltid ønskt velkomen. Både person- og næringstransporten er då heilt avhengig av gode vegar. Vi har løyst dette i den nye vegen til Os.

No ventar vi på Sotrasambandet og Nordhordlandstunnelen. Men det er framleis ikkje berekraftig, sosialt rett eller økonomisk naudsynt å belasta innbyggjarane med bompengar.