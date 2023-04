En handlevogn til besvær

Butikkjedene bør innføre en returordning.

Det dukket opp flere handlevogner da Bergen MDG gjennomførte ryddeaksjon i Sælenelven.

Robert Bergersen Skaar Styremedlem, Bergen MDG

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nylig arrangerte Bergen MDG ryddeaksjon ved Sælenelven, og resultatet var blant annet flere handlervogner.

Handlevogner ser vi tidvis fungere som effektive sperrer for fisk, og dessuten er det jo stygt. Samtidig representerer handlevognene en verdi for butikkene, og vi får anta at de gjerne vil ha dem tilbake før de havner i naturen som søppel.

Dette lastebillasset, som inkluderer flere handlevogner, ble funnet i Sælenelven.

Hva om Rema 1000, Norgesgruppen og Coop fikk en returordning? En «lost and found»-ordning? Et kjapt Google-søk viser at løsningene finnes allerede.

Ideelt bør en slik ordning bestå av en meldingsmulighet, slik at publikum kan melde inn handlevogner på avveie.

Kanskje kombinert med en poeng-belønning i de appene kjedene allerede bruker? God jakt!

Har du sett handlevogner på avveie i ditt nabolag? Ja, mange ganger Av og til Nei, aldri