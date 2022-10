Et bedre barnevern er jobb nummer én

Styringspartiet Høyre er klar til å overta ansvaret for den oppgaven og styringen av byen.

Byrådslederkandidat for Høyre, Christine Meyer og gruppeleder for Høyres bystyregruppe i Bergen, Charlotte Spurkeland.

Charlotte Spurkeland Gruppeleder for Høyres bystyregruppe

Christine Meyer Byrådslederkandidat for Høyre

Da vi så Lubna Jaffery (Ap) hadde innlegg i BT, forventet vi å lese hvordan den tidligere barnevernsbyråden vurderer feilene som er gjort, også på hennes vakt. Det var derfor overraskende å se at den nåværende stortingsrepresentanten har skrevet et leserinnlegg som først og fremst er ment å flytte oppmerksomheten bort fra barnevernet.

I flere år har det vært en vedvarende krise i barnevernet, og en syv år gammel gutt ble funnet mishandlet og fastbundet til en seng. Likevel er Jafferys innlegg uten analyse fra egen tid bak roret som barnevernsbyråd. Eirin Eikefjord, politisk redaktør i BT, skrev 2. oktober at Ap «åpenbart ikke har skjønt alvoret». Lubna Jaffery bekrefter dette med sitt innlegg.

Fremfor å invitere til politisk spill burde Arbeiderpartiet ha bedt alle de politiske partiene bli med på en dugnad om hvordan vi kan gjøre det som trengs for å få barnevernet på fote igjen; hvordan vi fanger opp barn som trenger hjelp, og på lengre sikt kan skape en tjeneste der nesten 20 prosent av de ansatte ikke slutter hvert år. Men det valgte de ikke å gjøre.

Ikke mindre enn fem ganger har vi vært ute i mediene og slått fast at styringspartiet Høyre alltid er klar til å ta ansvar og overta makten i byen. Fredag 7. oktober i BA, mandag 10. oktober i TV 2 kl. 21.00 og NRK radio, BT 12. oktober, og BT igjen 18. oktober. Dette blir sjette gang, men neppe siste gang Ap velger å ignorere det.

Det er på tide å brette opp ermene og ta ansvar for et bedre barnevern. For Høyre er det jobb nummer én.