Bilparkering er en del av løsningen, ikke et problem

Byen trenger parkeringsplasser.

55 prosent av bilene som parkerer i Bygarasjen (bildet), er elbiler.

Trond Birkeland Daglig leder, Bergen parkering

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Vi trenger parkering en masse.» Dette fikk jeg i høst høre av lederen i en relativt stor sentrumsbasert bergensbedrift.

Torsdag skrev BT om at Bygarasjen er helt full på dagtid i ukedagene. NRK hadde tilsvarende sak om stappfulle parkeringshus i norske byer høsten 2021. Samfunnet er åpnet opp igjen etter pandemien, og folk er tilbake på kontoret, i ærender, møter og konferanser. Det er veldig gledelig å se at aktiviteten er tilbake. Tilsvarende etterspørsel så vi også i 2019 og høsten 2021.

Hva betyr dette for oss som tilbyr parkering til befolkningen, som forventer ledige plasser og enkel parkering når man har det travelt til et møte eller legetime? Vi elsker å få levert enkle og effektive tjenester. Så hvordan skal vi imøtekomme dette?

Bygarasjen (bildet) har de siste dagene vært full en rekke ganger.

Politisk er bilparkering i enkelte kretser blitt tabu. Det nevnes knapt når man snakker om mobilitet. Det inkluderer også innfartsparkering.

Kollektivtrafikken klarer ikke møte etterspørselen eller levere et godt nok tilbud. Elbilen med lave driftskostnader, minimalt med bompenger og ofte rabattert parkering skrider frem som folkets favoritt, 55 prosents andel i Bygarasjen.

Byene trenger parkeringsplasser, helst i fjell og under bakken, for privat(el)biler og et økende antall delebiler. Kollektivtilbudet må styrkes likeså, folk må gå og sykle, i stedet leser vi om kutt i tilskudd og rutetilbud.

Trond Birkeland er daglig leder i Bergen parkering.

I 2021 er Bergen Parkering AS 99,7 prosent klimanøytrale, de siste 0,3 prosent kompenseres med klimakvoter, og vi skal jobbe videre for å redusere vårt avtrykk ytterligere. 55 prosent og økende andel elbiler, flere delebiler i anleggene, flere ladestasjoner, gode digitale informasjonsløsninger, samarbeid.

Bilparkering og bransjeaktørene er en del av løsningen, ikke et problem som man bare kan stryke fra planen.

Innlegget ble først publisert på Linkedin.