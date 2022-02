Jenten fikk ikke gå i bukser. Det betyr ikke at foreldrene hennes er skurker.

Vi må forstå hva som ligger bak negativ sosial kontroll dersom vi skal klare å redusere og forebygge fenomenet i vårt samfunn.

Nawar Sayyad har erfaring som endringsagent – en ressursperson som jobber med å forebygge negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Nawar Sayyad Sosionom med master i menneskerettigheter og kulturell pluralitet

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jobbtelefonen ringte en dag. Jenten jeg fulgte opp, var fortvilet. Tanten hennes, som bodde i en annen del av landet, hadde ringt og skjelt henne ut. Ryktene hadde nådd henne om at jenten hadde gått med jeans og ikke i tradisjonelle klær fra hjemlandet. Jenten fikk streng beskjed om å legge vekk usømmelige klær og kle seg slik det var forventet.

Dette var mitt første møte med negativ sosial kontroll som nyutdannet sosionom. Noen år senere oppdaget jeg at også gutter utsettes for det samme, men på en annerledes måte.

Gutter får ofte oppgaven med å passe på at deres søstre eller andre kvinnelige slektninger oppfører seg korrekt ute; en oppgave de sjelden vil ha, og som er tyngende. Å ikke ta denne oppgaven på alvor har imidlertid ofte negative konsekvenser for guttene, for eksempel å bli utsatt for vold.

Dette er erfaringer som understøttes av undersøkelser gjort av blant andre Anja Bredal. Som fagperson, opplært endringsagent og gjennom innsikten jeg har i innvandrermiljøene i Bergen, har jeg opparbeidet meg rikelig innsikt i fenomenet.

Les også Vi trenger at disse foreldrene blir mer synlige i det offentlige rom

Flere og flere tar mot til seg og forteller om hvordan de har opplevd å bli presset, truet og kontrollert til å oppføre seg slik andre forventer, ofte av kulturelle eller religiøse årsaker. Jeg applauderer dem – det krever mot, ikke bare å si ifra, men også å stå i reaksjonene som kommer.

Debatten i norsk offentlighet er imidlertid ikke nyansert godt nok, og konsekvensen av det er at foreldrene til disse barna ofte portretteres som skurker. Vi hører bare om hvor begrensede liv barn lever i et fritt land som Norge, og vi reagerer på historiene som legges frem.

Les også Mona Ibrahim: «Jeg kan føle meg 70 prosent norsk og 50 prosent somalisk. Matematikken vil aldri gå opp.»

Vi skal aldri akseptere at noen sin individuelle frihet, en grunnleggende menneskerettighet, brytes, begrenses og krenkes. Vi må imidlertid forstå hva som ligger bak negativ sosial kontroll dersom vi faktisk skal klare å redusere og forebygge fenomenet i vårt samfunn.

Hva om jeg forteller at noen av disse «skurkene», opplever seg alene i oppdraget med å oppdra sine barn?

At det norske samfunnet virker skremmende og grenseløst, og at strenge grenser betraktes som nødvendige for å forebygge at barna involverer seg i ulovlig aktivitet, utforsker rus og hindrer skolefrafall?

At i mangel av oppdragelsespraksis tilpasset dette samfunnet, strammes grepet om barna for å sikre at de oppfører seg korrekt, særlig knyttet til seksualitet?

Les også På denne skolen får innføringsklassen egne mentorer

Dette er bare noen få årsaker til hvorfor negativ sosial kontroll utøves av migrasjonsmiljøer. Av forskningsfeltet får vi også vite at flere foreldre som utøver slik kontroll, sliter med migrasjonskonteksten på den måten at den økonomiske situasjonen er utfordrende. De opplever at foreldreautoriteten er svekket, og at de mangler et foreldrefellesskap.

Dette er faktorer som sammenlagt påvirker deres oppdragelsespraksis. Disse foreldrene ber om hjelp, og dette er noe vi må ta på alvor.

Disse forholdene kommer sjelden frem i offentligheten når negativ sosial kontroll er temaet, og det mener jeg er svært uheldig. Forståelse for fenomenet gjør at vi klarer å se foreldrene i et mer sympatisk bilde; dette i seg selv gjør oss mer vennlige og åpne mot dem.

Les også Positiv kampanje mot negativ kontroll

Mer åpenhet kan motvirke ekskludering og heller bidra til mer fellesskap, slik foreldrene selv etterlyser. I stedet for å demonisere enkelte deler av befolkningen og skyve dem fra oss, kan vi heller bidra til inkludering slik at foreldre som har en oppriktig bekymring for at «Norge» vil kompromittere barnas fremtid, opparbeider seg god kompetanse på det norske samfunnet, godt sosialt nettverk og støtte. Det i sin tur kan bidra til at foreldre tør lettere slippe det strenge grepet om sine barn.

Er det så enkelt? Så klart ikke, men en mer nyansert debatt er en god fortsettelse av det gode arbeidet som norske myndigheter gjør i arbeidet mot negativ sosial kontroll.