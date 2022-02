Studenter, bruk din by!

Ikke bli værende i den behagelige anonymiteten, gå ut og grip byens muligheter.

«Meld deg inn i en studentorganisasjon, syng gatelangs lørdag natt, si ja til nye muligheter», oppfordrer innsenderen. På bildet er studenthuset «Det akademiske kvarter».

Sjur Selsvik Leder i Studentersamfunnet i Bergen

703 dager. Det gikk 703 dager fra 12. mars 2020 til alle koronapåbud og restriksjoner ble opphevet nå i helgen. Selv om vi har hatt variasjoner av normalitet, må vi nå lære oss å leve på nytt.

En gruppe dette er særlig vanskelig for, er dem som ikke har en normalitet å gå tilbake til. Det er studenter som kom til byen, ranet for en skikkelig russetid, og som nå har tatt en halv grad på Zoom. Det er disse som lenge kjente hverandre bare som et navn på en svart skjerm, som nå må få oppleve det som så ofte og klisjéfullt blir kalt tilstanden Bergen. Det er dere jeg vil nå ut til nå.

Sjur Selsvik, leder i Studentersamfunnet i Bergen, ønsker seg studenter som synger gatelangs.

For Bergen er virkelig en unik universitetsby; sentrumskjernen og universitetet smelter så å si sammen. Vi studenter utgjør en så stor andel av sentrumsbeboerne at BTs kommentatorer har det med å måtte ta til den digitale pennen hver august når nye kull inntar bykjernen.

Men studentenes jerngrep om bykjernens deilige hals er ikke naturgitt, snarere avhengig av alltid tilstedeværelse og deltakelse. Bergen mister et viktig særpreg så snart studenter ikke vandrer på Høyden fra forelesning til seminarpils, eller når det ikke dundrer musikk i Nygårdsparken så snart temperaturen bikker 15 varmegrader.

Bergen mister noe av sitt særpreg når det ikke dundrer musikk i Nygårdsparken så snart temperaturen bikker 15 varmegrader, mener innsenderen.

Så til deg som leser dette, som er vant med digitale forelesninger, lesing alene og få nye bekjentskaper: Ikke bli værende i den behagelige anonymiteten, gå ut og grip byens muligheter! Meld deg inn i en studentorganisasjon, syng gatelangs lørdag natt, si ja til nye muligheter. Du vet aldri hvor mye du kan få ut av det.