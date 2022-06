Buekorpsene må være upolitiske

Er det ikke en del av mangfoldet at vi faktisk har både gutte-, jente- og blandingskorps?

Eirin Eikefjords kommentarartikkel føyer seg inn i rekken av tidligere forsøk på å politisere buekorpsene, mener Jostein Sørensen.

Jostein Sørensen Stolt Fjeldgutt

«Buekorpsene kan ikke forbli gutteklubber». Under denne overskriften i BT lørdag 28. mai drar avisens politiske (!) redaktør Eirin Eikefjord til felts mot buekorpsene (guttekorpsene) fordi de ikke åpner opp for jenter i rekkene. Buekorpsbevegelsen har stått på stedet marsj siden 1950, påstås det.

Ingenting kan være mer feil, og dessverre føyer Eikefjords kommentarartikkel seg inn i rekken av tidligere forsøk på å politisere buekorpsene. Det er farlig!

Vi har sett det før; forsøk på å dra inn buekorpsene i stemmerettsdiskusjonen ved begynnelsen av 1900-tallet, forsøk på å involvere buekorpsene i 1. maifeiringen, i valgkamputspill og mer til. Hver gang har guttene selv avvist den slags politisering – og det tjener dem til ære! Buekorpsene skal og må være upolitiske! Noe annet ville bære helt galt av sted.

Alle som kjenner buekorpsene, vet selvsagt at korpsene har utviklet seg hele tiden – ikke bare fra 1950, men gjennom hele sin snart 170-årige historie, og gjør det fortsatt. Hadde de ikke det gjort, hadde korpsene rett og slett ikke overlevd til denne dag!

Buekorpsene har vist en bemerkelsesverdig evne til å forandre seg og å tilpasse seg endrede tider og samfunnsforhold. Eirin Eikefjord viser dessverre sin manglende buekorpskunnskap når hun påstår at «aktivitetene og terminlistene er stort sett de samme som for 150 år siden».

Det er grunnleggende feil, og jeg vil påstå at en buekorpsgutt anno 1800-tallet ville opplevd buekorpsbevegelsen anno 2000-tallet svært annerledes. Det er nok å nevne stikkord som uniform, eksersisdager, landturer, helårsaktiviteter, egne klubbhus, inkludering og mangfold.

Kort sagt; et buekorps og en buekorpssesong i dag er vesens forskjellig fra 1800-tallet. Og likevel; noe er fortsatt ved det gamle, nemlig at de fleste av buekorpsene er for gutter. Men hva så? Er det så farlig, da?

«Buekorpsenes Dag viste jo med all mulig tydelighet at alle disse tre korpskategoriene lever godt side om side», skriver innsenderen om jente-, gutte- og blandingskorps.

Å raljere med buekorpsene som «gutteklubber» blir her både tendensiøst og nedlatende. Få – om noen – barne- og ungdomsorganisasjoner har vist seg så inkluderende som buekorpsene. «I buekorpset spør vi ikke hvor du kommer fra, men hvem du er», sier vi gjerne.

Det er flott at Løvstakkens Jegerkorps har lykkes med å integrere barn med fremmedkulturell bakgrunn. Men de er ikke alene om det. Barn med innvandrerbakgrunn finner vi i dag i alle buekorps, og mange av disse barna har oppnådd å bli både sjef og offiserer.

Og er det ikke også en del av mangfoldet at vi faktisk har både gutte-, jente- og blandingskorps? Buekorpsenes Dag viste jo med all mulig tydelighet at alle disse tre korpskategoriene lever godt side om side og samarbeider tett og godt gjennom bl.a. Sjefsrådet. La det fortsette slik, så lenge korpsene selv vil det, og ikke pådytt dem (politiske) holdninger fra de «voksnes» verden.

Da diskusjonen om jenter i buekorps gikk som høyest på 1970- og 1980-tallet, ble blant annet jentene oppfordret til å danne sine egne korps på sine egne premisser. Etter hvert skjedde jo det, og både Vågens Bataljon og Lungegaardens Buekorps så dagens lys. Senere er Løvstakkens Jegerkorps gjenoppstått som blandingskorps, og vi har fått Damsgårdsfjellets Bataljon som enda et blandingskorps.

Ut fra Eirin Eikefjords argumentasjon skulle en forvente at nettopp disse korpsene ville ha formidabel oppslutning. Virkeligheten er en ganske annen. Vågens Bataljon måtte gi seg for flere år siden på grunn av manglende oppslutning. Lungegaardens Buekorps og Damsgårdsfjellets Bataljon mønstrer knapt 15 medlemmer, mens Løvstakkens ligger sånn midt på treet blant byens buekorps.

Det forteller i hvert fall meg at problemet sviktende oppslutning om buekorpsene har helt andre årsaker enn at ikke jentene slipper inn i guttekorpsene. Eikefjords «mirakelkur» for å redde buekorpsene blir derfor feil medisin.

Jeg har ingen tro på å gjøre alle buekorpsene om til blandingskorps er veien å gå. Derimot har jeg absolutt sansen for – og troen på – det formannen i Buekorpsmuseet, Arild Lilleskare, uttaler: «Jeg tror noe av løsningen er å overbevise mødrene». Eller sagt på en annen måte: I dag nytter det ikke bare å verve guttene eller jentene, man må verve foreldrene også!

Alle som kjenner buekorpsene, vet også at oppslutningen om korpsene alltid har gått i bølger. La gå at dagens bølgedal har vart lenge og kanskje er den alvorligste i buekorpsbevegelsens historie. Men det sa man også under buekorpskrisen på 1960-tallet, der avisene spådde buekorpsenes snarlige undergang. Korpsene reiste seg imidlertid – og motbeviste alle dystre spådommer.

Jeg er fortsatt optimist, og hvis alle gode krefter «ligger seg sammen og gjorr nokke» for korpsene, er jeg sikker på at buekorpsene – både gutte-, jente- og blandingskorps – vil gå en ny vår i møte!