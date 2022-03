Usikkerhet i utrygge tider

Hva gjør vi når angsten for fremtiden kryper inn i oss?

«Det fins ingen lettvinte løsninger og oppskrifter nå, verken for deg selv eller for andre rundt deg», skriver Psykiater Bjarte Stubhaug.

Bjarte Stubhaug Psykiater

Vi er plutselig inne i en tid og en verden med utrygghet og usikkerhet som de fleste av oss trodde var fjernt fra oss. Nå er vi der.

Når krigen er så nær, når folk vi kjenner er midt i kuleregnet, når flyktninger vi ikke kjenner vil komme til oss og vil trenge vår empati og omsorg, når angsten og usikkerhet for fremtiden kryper inn mot og inn i oss – ja, hva gjør vi da?

Vi gjør det vi kan: Ta på alvor akkurat det som skjer nå og akseptere våre egne reaksjoner, være til stede her og nå, ta vare på oss selv og mennesker rundt oss, gjøre det vi kan for å hjelpe der det nytter, prøve finne sinnsro der uro kan overvelde oss.

Vi kan prioritere det viktige fremfor det uviktige.

Vi kan møte våre egne og de som kommer til oss med vennlig oppmerksomhet og empati.

Vi kan prøve bidra til å styrke håp og verdighet.

Det fins ingen lettvinte løsninger og oppskrifter nå, verken for deg selv eller for andre rundt deg. Derfor må du holde fast i det som er sant og sikkert: At du er her nå, i dette øyeblikket, i pusten du puster akkurat nå, i blikket du utveksler med folk du møter akkurat nå, i alt du kan sanse og oppleve her og nå.

Kjenne at du er til stede her, selv med krig og usikkerhet rundt deg og med uro og angst inni deg. Finne sinnsro som kan lindre uro og som kan trøste og hjelpe andre.