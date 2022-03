Klimaet kan reddes med kjernekraft

Å nå utslippsmålene uten denne stabile og CO₂-frie energikilden er umulig.

Det bør bygges kjernekraft i Norge, skriver innsenderen. På bildet er atomkraftverket Grohnde ved Emmerthal i nordvestlige Tyskland.

Magnus Thorsen Økonomiansvarlig, Bergen FpU

Det estimeres at kjernekraft de siste femti årene har spart oss for 60 gigatonn CO₂-utslipp, og det internasjonale energibyrået IEA forutsetter en tilnærmet dobling av denne energikilden innen 2050 om verden skal nå netto nullutslipp. Det blir derfor stadig tydeligere at en utslippsreduksjon uten denne stabile og CO₂-frie energikilden er umulig, og flere norske politikere tar nå til orde for å se på kjernekraft i et nytt lys. Vi i Fremskrittspartiets Ungdom kan nok en gang si velkommen etter.

Debatten om reduksjon i utslipp av CO₂ viser av og til tegn til å henge tett sammen med gamle ideologiske kjepphester som noen ikke vil gi slipp på. Ofte kan vi høre argumentasjon fra partier som SV, Rødt og MDG, der ansvaret for klimakrisen legges på vekstsamfunnet. Menneskets evige jakt på økonomisk vekst har skylden for menneskehetens utfordringer – vekst er problemet, ikke løsningen.

Denne gusjegrønne argumentasjonen er på ingen måte ny. Oppgjøret med vekstsamfunnet var den store debatten på 70-tallet da miljøspørsmål mobiliserte sekstiåttergenerasjonen. Dette var ikke bare føleri, men til dels en forståelig reaksjon på den tids miljøutfordringer. I parolenes tiår ble dette omsatt i bevegelser med stor innflytelse, som også overlappet med andre aktivistiske grupperinger. Konkrete miljøutfordringer ble vevd inn i en mer abstrakt systemkritikk – et radikalt oppgjør med det bestående.

Blant disse var motstanden mot kjernekraft stor. Sett i lys av klimakrisen kan det virke ironisk at SV kategorisk argumenterte mot kjernekraft ut av miljøhensyn. Nå skal jeg ikke legge ansvaret på venstresiden og miljøbevegelsen for 40 år med underinvestering i forskning og utvikling av CO₂-fri energi, men det er liten tvil om at sterk politisk motstand bidro til at Norges kjernekraftsatsing ble lagt på is.

I flere andre land førte et liknende politisk klima til nedskalering av planer. Blant unge radikale med «riktig» mening ble buttons med «Atomkraft? Nei takk» standard tilbehør. At deler av venstresiden og miljøbevegelsen fremdeles klamrer seg til dette synspunktet, vitner kanskje om en overdreven hippieromantisering på bekostning av en vitenskapelig løsning på klimakrisen.

Kjernekraftens rolle i klimaspørsmålet var påpekt allerede i 1989 av den meget oppegående politikeren Margaret Thatcher i hennes FN-tale, noe hun turte få år etter historiens verste kjernekraftulykke. Ettersom ikke alle er velsignet med en rasjonalitet som henne, får jeg minne om at kunnskapsnivået vårt i 2022 har kommet langt siden anlegget i Tsjernobyl ble bygget.

Den andre store ulykken, i Fukushima, skjedde da en ekstrem flodbølge oversvømte nødaggregatene til kjølesystemet i et kraftverk fra 1971. Ingen omkom i selve reaktorulykken, og det er ikke blitt dokumentert noen langsiktig negativ helseeffekt på lokalbefolkningen.

Kjernekraften har lenge vært et politisk stebarn som få politikere har turt å stå opp for. Når Fremskrittspartiet har tatt opp debatten i nyere tid, er det blitt latterliggjort. Det er blitt tolket som enda et tegn på at vi mentalt henger fast i et slags amerikansk 1950-tall med en grenseløs fremskrittsoptimisme, hvor drømmen om materiell velstand for hvermannsen – enebolig, to biler og gjerne en utegrill på terrassen – fremdeles er mulig.

Vel, i Frp og FpU har vi enda ikke gitt opp denne drømmen. Vi tror vekst er løsningen, ikke problemet. På vegne av Fremskrittspartiets Ungdom kaster jeg derfor ut denne brannfakkelen: Kjernekraft i Norge? Ja takk!