Kunnskapsløst angrep på amming

Morsmelk er fremdeles det sunneste du noensinne får i deg.

Elin Sebjørnsen reagerer på forfatter og arkitekt Ingebjørg Berg Holms 8. mars-parole om at «amming er oppskrytt».

Elin Sebjørnsen Mamma

Jeg blir som oksen i ringen på full fart mot den røde kluten når noen sier noe så kunnskapsløst som at amming er oppskrytt, slik forfatter Ingebjørg Berg Holm gjorde i BT 8. mars.

Vi kan uansett begynne med å skille mellom amming og morsmelk. Det siste er uvurderlig og, i vår verden nå, kanskje viktigere enn på svært lenge. Hva er vel mer miljøvennlig enn vår egen melk? I krig og krigsherjede områder vil melken fra moren noen ganger være eneste måten å overleve på.

Det er sånn at det alltid vil være noen som ikke får til å gi morsmelk fra brystet. Disse er svært få i antall. De aller fleste norske kvinner gir morsmelk til sine barn, og pattedyr flest produserer i stor grad tilstrekkelig melk til sine avkom.

For mennesket er det en større utfordring enn tidligere knyttet til brystreduksjon og/eller forstørrelse. Utover dette er det uhyre sjelden at en ikke kan lage nok melk. Dette handler altså om veiledning, selvtillit og mestring, og her har vi sikkert mye å gå på. Men å proklamere at melken ikke er viktig, det blir historieløst og banalt.

Morsmelk er fremdeles det sunneste du noensinne får i deg, og vi burde selvsagt gi den dyrebare melken både mer og lengre.

Å bruke amming som argument mot kvinners frihet og rettigheter, er også kunnskapsløst. Det har seg slik at noen av de aller største og fremste feministene i Norge, kanskje gjennom tidene, er de samme som sto på barrikadene nettopp for morsmelk og mors og kvinnens rett til å amme sitt barn så mye og så ofte som hun vil. Elisabet Helsing, som i disse dager hedres med blått skilt i Oslo, Gro Nylander, Gro Harlem Brundtland og mange flere, er blant disse bautaene. Og det de har betydd for kvinnekamp og utvikling i landet vårt og i verden, er udiskutabelt!