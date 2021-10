Derfor sendte vi SMS

Ikke alle som tipper kan nåes digitalt.

«Dersom alle kundene våre hadde hatt en digital profil, ville vi ha valgt en annen fremgangsmåte», skriver Norsk Tipping i sitt tilsvar.

I BT 11. oktober reagerer en leser på Norsk Tippings bruk av SMS for å nå ut til kundene med et spørsmål om de er å regne som politisk eksponerte personer (PEP).

Vi forstår BT-leserens skepsis mot å trykke på en link i en SMS. Dette er en velkjent metode i forbindelse med svindelforsøk. Vi har likevel valgt SMS for å nå ut til alle våre over to millioner kunder. Dersom alle kundene våre hadde hatt en digital profil, ville vi ha valgt en annen fremgangsmåte.

De aller fleste kan se bort fra SMS-en uten å klikke på linken», skriver kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl om undersøkelsen for å få oversikt over politisk eksponerte personer (PEP) blant deres tippere.

Men tusenvis av våre kunder forholder seg bare til Norsk Tipping via handel hos kommisjonær, og kan ikke nås via våre egne digitale kanaler. Derfor valgte vi å bruke SMS, for å være sikre på å nå ut til alle.

Svært få personer i Norge er å anse som PEP. De aller fleste kan derfor se bort fra SMS-en uten å klikke på linken.

De som er PEP, men er usikre på om de kan stole på SMS-en eller ikke, finner informasjon om saken på våre nettsider eller ved å ringe kundeservice.