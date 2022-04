Bruk kunstig intelligens til å finne den rette for jobben

Hvite menn som pusher 50, kan ikke avgjøre når mangfoldet er mangfoldig nok.

Are Pedersen mener nye løsninger bør tas i bruk for å sikre mangfold ved jobbansettelser.

Are Pedersen Styreleder i Aijob AS

Fredrik Fornes skrev nylig et innlegg i BT om sin arbeidssøkende mor. En lojal arbeidstaker med over 30 års erfaring, og minst syv år igjen av karrieren. Hun ser nå etter nye eventyr, og i stedet for å bli møtt med åpenhet, blir hun ikke engang møtt med høflig avslag.

Dette tilfellet handler om aldersdiskriminering. En av mange former for diskriminering i arbeidsmarkedet. Det føyer seg inn i rekken navn, etnisitet, religion og ikke minst, kjønn.

Mangfold er på agendaen. Det ropes høyt om det fra alle kanter. Selskaper snakker om det, kvoterer her og der, og proklamerer utad at «vi er en mangfoldsbedrift». Og med det har mange bedriftsledere tenkt at de gjør en god nok jobb. Men sannheten er at vi hvite menn som pusher 50, er (dessverre eller heldigvis, avhengig av øyet som ser) ikke de som kan bestemme når mangfoldet er mangfoldig nok.

Vi er overrepresentert i alle de øverste leddene, og som med alle situasjoner – det er vanskelig å se seg selv utenfra. Og dette gjelder for alle former for diskriminering på arbeidsplassen – også alder.

Som Fornes sier, så er erfaring noe av det mest ettertraktede på en arbeidsplass. Og er det ikke erfaringer, sammen med kompetanse, som burde være det mest grunnleggende i en ansettelsesprosess?

Hva om den best kvalifiserte, den med mest relevant CV for stillingsutlysningen, faktisk fikk jobben? Hva om navn, alder, kjønn, sivilstatus, forhåndslærte mønster og andre faktorer som trigger stereotypi, ikke lå til grunn og bevisst eller ubevisst var med på å vekte avgjørelsen?

Vi er dessverre alle farget av personlige eller kollektive forutinntattheter. Det bugner av høyt utdannede og erfarne grupper som sjelden slipper til fordi det første som leses av en CV, er et navn. Og navn kan indikere kjønn, avsløre alder, etnisitet, skape religiøse assosiasjoner eller vekke andre tankerekker.

Vi kan korrigere denne ujevnheten ved å bevege oss fra tradisjonelle jobbsøknader og CV-er med blendende titler, og heller ta i bruk teknologi som hjelper oss å analysere erfaringer og menneskelige egenskaper.

Fremtiden bør være at riktig kandidat med den påkrevde kompetansen tiltrer stillingen, ikke den med best titler. Vi har et ansvar for å fremskynde opprettelsen av denne ubalansen, og kunstig intelligens er et verktøy som kan hjelpe oss dit.

Og litt høflighet i etterkant av en arbeidssøkerprosess skader forresten ingen!