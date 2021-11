Valhammer-byrådet fortsetter utpressingen og bryter loven

Byparlamentarismen fører til splid, intriger og stormannsgalskap.

Fortsatt Ap, Venstre og KrF mer opptatt av byrådsmakt enn av folkeviljen, skriver Torstein Dahle.

Torstein Dahle Bystyremedlem Rødt 1987-2019

Roger Valhammers byråd har stilt kabinettsspørsmål og gått av. Det er de i sin fulle rett til. Men nå går de langt videre. De setter kommuneloven til side og prøver å få normale prosesser i styringen av byen til å gå i stå. De fortsetter med krisemaksimering og utpressing, i håp om å sette ytterligere press på bl.a. Rødt for å få partiet til å krype til korset.

I kommuneloven står det enkelt og greit: «Rådet som fratrer, blir sittende inntil et nytt råd er satt sammen». Utenfor Oslo er Bergen den eneste kommunen som har valgt å ha såkalt byparlamentarisme.

Det gir uforholdsmessig stor makt til syv personer som ikke engang behøver å være folkevalgte. Disse danner en «byregjering», byrådet. Den kommer som et ekstra, politisk ledd mellom bystyret og kommunens administrasjon.

Derfor sier loven at det avgåtte byrådet skal bli sittende til et nytt tiltrer. Bystyrets kontakt med kommunens ansatte skal ikke plutselig kunne bli lammet. Men det er det Valhammer & Co. nå driver med.

I september ble to ansatte på Nav Årstad angrepet med kniv. Den ene døde, og den andre ble alvorlig skadet. Arbeidstilsynet har gitt Bergen kommune seks pålegg. Bystyrets utvalg for helse og sosial har på vegne av bystyret et politisk tilsynsansvar for at påleggene følges opp. For å ivareta dette må utvalgsmedlemmene ha tilgang til tilsynsrapporten. Dette politiske tilsynsansvaret kan også ivaretas gjennom spørreordningene.

BT meldte lørdag at byrådet nå har nektet utvalgsmedlem Diane Berbain å få oversendt tilsynsrapporten, og de har nektet å besvare spørsmålene hennes. De har nektet henne det hun må ha for å kunne ivareta sine lovpålagte funksjoner som bystyremedlem.

Valhammer & co. rir dette systemet til sin ytterste grense, og altså nå enda et godt stykke lenger. Byparlamentarismen konsentrerer makten på noen få. Det inviterer til maktspill og intriger. Partier som ikke er i byregjeringen, havner lett i skyggenes dal, og der var Ap i 2003–2015.

Da var de så desperate etter å komme i maktposisjon at de tok sin velkjente «snuoperasjon» og brøt sine valgløfter om «Nei til bybane over Bryggen» bare etter et par uker, for å gå i byråd med KrF og Venstre. Fortsatt er de tre partiene mer opptatt av byrådsmakt enn av folkeviljen, og det er selvsagt derfor de driver spillet videre på denne måten. De vet at Rødt aldri vil støtte et Høyre-byråd. De var helt uinteressert i Rødt da de dannet byråd i 2019, men nå tror de at de skal presse Rødt på plass.

Rødt/RV har vært intense motstandere av byparlamentarismen siden Bergen innførte den i 2000. Den fører til splid og intriger og stormannsgalskap. En byregjering skal selvsagt ha en hær av heltidsansatte politiske sekretærer og rådgivere, slik en ordentlig regjering skal ha.

Ordfører Rune Bakervik opererer nå etter samme retningslinjer som Kongen, som utpeker en person til å danne regjering. Denne personen utpeker så sine statsråder/byråder. Stortinget velger ikke regjeringer, bare kaster dem. Slik er det også i Bergen: Bystyret er tilskuere og må vente og se på hva «kongen» klarer å få til.

Imens har byrådet skaffet seg heftet «Om Kongen i statsråd» fra Statsministerens kontor, og de hevder å følge det. Ikke er de Kongen og regjeringen, og ikke følger de det heftet, og ikke gjelder det for kommuner heller. Kommunene er underlagt kommuneloven. Der står det altså at «Rådet som fratrer, blir sittende inntil et nytt råd er satt sammen». Så får de holde seg til det og oppføre seg som folk.

Roger Valhammer (Ap) svarer:

Den avgåtte byrådslederen, Roger Valhammer, avviser kritikken fra Torstein Dahle.

Bergen er i en krevende politisk situasjon etter at byrådet måtte gå av. I tråd med Kommunelovens § 10–7 blir vi likevel sittende frem til et nytt byråd er på plass. I denne mellomperioden utgjør byrådet et såkalt forretningsministerium.

Byrådet måtte gå av som en konsekvens av at et flertall bestående av Høyre, Frp, Rødt, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, deler av Senterpartiet og fem uavhengige representanter vedtok en bybanetunnel fagfolkene eksplisitt advarer imot.

Det er svært lite formelt som er nedfelt hva gjelder kjøreregler for et forretningsministerium, og det er ikke beskrevet i kommuneloven. Vi har derfor lagt til grunn nasjonale definisjoner og retningslinjer for regjeringen i tilsvarende situasjon, samt at vi har forhørt oss med Oslo kommune knyttet til deres praksis da de var i tilsvarende situasjon i sommer.

Kort oppsummert sitter vi nå som et administrativt byråd, og skal kun utføre oppgaver i henhold til det. Vi skal bare «passe butikken» og gjennomføre administrative beslutninger og ivareta løpende forretninger inntil nytt byråd er på plass.

Samtidig skal bystyret kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte og ha et opplyst beslutningsgrunnlag. Det er naturlig at vi de første dagene bruker noe tid på å finne ut hva som kan og ikke kan gjøres i et forretningsministerium, men jeg kan berolige om at nevnte rapport er gitt ut og at vi vil delta i og besvare spørsmål i utvalgene denne uken.

Alle spørsmål vil besvares skriftlig for å sikre lik praksis mellom utvalgene og byrådene. Spørsmål av politisk karakter vil ikke byrådene kunne gå inn i.

Det er med andre ord ikke grunnlag for påstandene som her fremsettes. Likevel er det ingen tvil om at Bergen er i en krevende politisk situasjon.

Roger Valhammer (Ap), avgått byrådsleder i Bergen