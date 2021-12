Ikke la bedriftene gå på en smell i julen!

Dugnaden er over nå.

Gjennom pandemien har serveringsstedene tatt smittevernet seriøst, skriver Heine Johansen.

Heine Johansen Restaurantør og leder i Bergen Venstre

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Igjen skal lavtlønte i serveringsnæringen ta støyten for myndighetenes tiltak. Nå må også myndighetene stille opp for dem.

Gjennom hele pandemien har myndighetene registrert smitte som har oppstått på serveringssteder. Selv om det har vært enkelte tilfeller av smitteutbrudd, har smitten jevnt over vært lav på utestedene, enten det er pub, kafé eller restaurant.

Det er tall som stått i skarp motsetning til smitte hjemmefra, jobb eller skole. Det er et tegn på at serveringsstedene har tatt smittevern seriøst, og at de har lyktes godt med sitt smittevernarbeid.

Les også BT mener: «Tiltakene er en katastrofe for kultur- og utelivet»

Siden helsemyndighetene gjør den usannsynlige statistiske øvelsen å hevde at det kan bli opptil 300.000 smittede pr. dag i Norge i løpet av kort tid, er det fristende å si at ut fra smittetallene fordelt på smittested er serveringsstedene er blant de tryggeste stedene å oppholde seg hvis du vil unngå å bli smittet.

Det nasjonale forbudet mot skjenking av alkohol medfører at titusenvis av mennesker vil bli permitterte.

Resultatgraden i serveringsnæringen – plusset puben sitter igjen med når alle utgifter er betalt, er blant de laveste i Norge, på 1,6 prosent mot rett under 10 prosent for alle bedrifter samlet.

Når alkoholserveringen fjernes, vil det for de aller fleste ikke være mulig å være i nærheten av å møte utgiftene sine.

Les også I kveld stenger kranene. – Jeg venter bare på en konkursbølge, egentlig

De aller fleste bedriftene må stenge dørene 15. desember. Dette skjer som følge av en føre var holdning hos regjeringen – ikke som følge erfart kunnskap om hvor smitten oppstår.

Som følge av dette vil vi igjen se en oppblomstring av hjemmefester, av støy og smitte på hjemmearenaen hvor man kan feste uten munnbind og med sprit kun til innvortes bruk. Det er forstemmende å se at regjeringen ikke ser denne sammenhengen.

Når diverse kompensasjonsordninger nå innføres og/eller gjenopprettes, bør de gjøre det ut fra en forståelse om at regjeringen de facto har innført et yrkesforbud mot store grupper arbeidstakere.

Fortvilelsen var stor for barsjef Adrian Bauge (til v.) og bartender Stian Haugen på Utpå da regjeringen mandag varslet skjenkestans fra natt til onsdag.

Bort må fratrekket for underskudd i sammenlikningsåret. Faste uunngåelige utgifter må dekkes i sin helhet. Bort må 14 dagers varslingsfrist for permittering og ti dagers lønnsplikt for arbeidsgiver. Det er til sammen 24 dager hvor serveringsstedene skal betale lønn etter at de har måtte stenge dørene og ikke har noe inntekt.

Dagpengegrunnlaget må økes opp til 80 prosent for inntekt opp til 400.000. Det må lages en sikringsordning for nye arbeidstakere og studenter som ikke har grunnlag for dagpenger.

Og vi må få på plass lønnsstøtteordningen regjeringen har lovet, men som lar vente på seg selv etter at grovt sett hele næringen har sendt ut permitteringsvarsel til sine ansatte.

Dugnaden er over nå. De næringene som er hardest rammet, fortjener ikke å gå en så sørgelig jul i møte som det nå ser ut som.