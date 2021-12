Hva er julens grunnlag?

Det kan ikke være noen tvil om at det historiske grunnlaget for vår julefeiring i Norge, er bestemt av Jesu fødsel.

«Julens grunnlag må være det primære, og våre ulike former for julefeiring må være det sekundære», skriver biskop Halvor Nordhaug i sin avslutningsreplikk til Christian Lomsdalen fra Human-Etisk Forbund.

Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin

Etter Christian Lomsdalens siste innlegg i BT 23.12 har jeg behov for en avsluttende replikk i vårt ordskifte. Det Lomsdalen og jeg er uenige om, handler om ulik vektlegging av forholdet mellom selve grunnlaget for vår julefeiring og den kjensgjerning at julefeiringen skjer på mangfoldige og ulike måter.

Med få unntak vil alle – uansett livssyn – som feirer jul i Norge, gjøre det på denne dagen eller kvelden før. Julen er sammen med påsken og pinsen, og søndagen som ukentlig helligdag, med på å definere vår norske kalender som grunnleggende bestemt av kristendommen og kirkeåret.

Med dette utgangspunktet mener jeg det ikke er helt treffende når Lomsdalen skriver at mange feirer julen «av andre grunner» enn Jesu fødsel. Derimot har han selvsagt rett i at julen kan feires på andre måter enn med et tydelig kristent innhold.

For svært mange er gaver, julemat og familiebesøk det viktigste i julen, mens det kristne grunnlaget er mindre viktig eller helt fraværende. Men det er altså ikke folks mangfoldige julefeiring som er grunnlaget for fridager og feiring 24.–26. desember. Det er ikke julefeiringen vi feirer, men julen.

Derfor reagerer jeg når Lomsdalen mener at skolen i mindre grad skal formidle hvorfor vi feirer jul, og i større grad fokusere ulike måter som nordmenn feirer jul på. Julens grunnlag bør være det primære, og våre ulike former for julefeiring bør være det sekundære. Skolen skal undervise om begge deler, men fokus må være julefeiringens grunnlag og ikke feiringens ulike innhold.

Så må jeg få melde en overraskelse over at Lomsdalen i sitt siste innlegg kaller meg for «irritert» når jeg melder saklig uenighet. Det tjener ikke det gode ordskiftet å dele ut slike emosjonelle karakteristikker.

Likedan finner jeg det grunnløst av Lomsdalen å beskylde «kirken» (i denne sammenheng mener han vel da meg) for ikke å være opptatt av at det må være et likeverdig alternativ for de elevene som ikke deltar i skolegudstjenestene i desember.

Jeg har flere ganger understreket nødvendigheten av slike likeverdige alternativer, senest 21. desember i debatt med Lomsdalen selv i Dagsnytt 18. Så i hvert fall på ett punkt er vi to helt enige.