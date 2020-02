La oss eldre slippe skam når vi kjører bil

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

GRATIS BYBÅT: I Fredrikstad har man gratis byferger. Kanskje noe for Bergen, spør Ida Margrete Gjul. Foto: Privat

Debattinnlegg

Ida Margrete Gjul Bergen

I BT 10. februar kan vi lese at byutviklingsråd Thor Haakon Bakke lover «å være kreativ og få til gode løsninger for folk og klima. Det kan være nullutslippssoner, bilfrie områder, stenging av veier og fjerning av parkeringsplasser.»

Kreativiteten bør ikke slutte der, kjære Bakke. Jeg er en av mange bergensere som trenger en annen type kreativitet. Vi må få regelmessige avganger med buss fra der vi bor, ikke hver andre time, men minimum hver halve time.

Noen bergensere kan ta bane og buss hvert tiende minutt. Hva med oss andre, som er avhengige av egen bil for å nå disse offentlige transportmidlene?

Vi trenger bedre kollektivtilbud i byens periferi dersom bilen skal bli stående hjemme. Vi trenger også gratis p-anlegg utenfor sentrum, kombinert med en mye rimeligere billett på kollektivreiser. Dette kalles Park & Ride i utlandet.

I Fredrikstad har de gratis bybåter mellom de forskjellige bydelene. Disse blir flittig brukt både av gående og syklende. I tre måneder, fra november til februar, var også buss mellom Fredrikstad og Sarpsborg gjort gratis. Disse tiltakene har redusert bilbruken mye. Kanskje en idé til etterfølgelse i Bergen?

Også barn over fem år, i følge med besteforeldre og foreldre, burde kunne reise gratis når vi skal på oppdagerferd til Vilvite eller Akvariet. La byen bli et sted hvor vi lett og rimelig kommer frem, ikke bare med bil.

Verken ski, sparkstøtting eller elsparkebrett er egnet for den eldre garde når vi skal bevege oss rundt i Bergen. La oss slippe å ha skamfølelse hver gang vi beveger oss ut med bil fordi det ikke går buss.

Det føles som en hån når fylkespolitikerne satte opp prisene på kollektiv-billetter, med løfte om å redusere dem igjen når millionene fra staten dukker opp.

Som et PS kan jeg nevne at undertegnede har kjøpt halvårskort på bane/buss og bruker det så ofte det er mulig, men jeg går ikke fem kilometer hver vei, i bysko, for å sette meg på banen.

Lykke til med kreativiteten, kjære byråd. Snakk gjerne med oss som bor i byen, hvis du vil ha flere innspill.

Publisert Publisert: 16. februar 2020 06:45