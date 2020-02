Til deg som skriver i kommentarfeltet

Jeg rakk ikke engang komme til poenget, før du hev deg over tastaturet for å angripe.

FIN LINJE: Skillet mellom debatt og mobbing er veldig skjør, og det er greit å debattere saklig. Men så fort det går over til personangrep, er det mobbing. Foto: Nikola Jankovic / Shutterstock / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Madeleine Kristiansen Psykologistudent, Bergen

Et debattinnlegg består av så veldig mye mer enn overskriften. Det er helt greit å være uenig, men du kan ikke si at du er uenig før du har lest hele innlegget.

Mange ganger vil du få deg en overraskelse hvis du faktisk leser noe mer enn overskriften. Noen ganger vil du forstå at vi kanskje ikke var så uenige allikevel.

At vi faktisk hadde mange av de samme poengene, men jeg rakk ikke engang komme til poenget før du var over tastaturet for å angripe.

Jeg blir faktisk litt flau over å se voksne mennesker som skriver kommentarer i lange avhandlinger, der de angriper artikler uten å ha noen som helst anelse om hva innlegget handler om.

Madeleine Kristiansen Foto: Privat

Skillet mellom debatt og mobbing er veldig skjørt. Det er greit å debattere saklig mot en annen sin mening, men så fort det går over til personangrep er det mobbing.

Det er helt greit å være uenig og debattere på en saklig måte. Men skillet er så skjørt at jeg ønsker at du som ivrig kommentator skal tenke deg om en gang eller to, før du kommer med dine meninger.

Det er forskjell på å si sin mening og å mobbe andres meninger. Ha alltid i bakhodet at det er greit at vi er uenige, og at vi kan komme med forskjellige synspunkter på et tema og debattere saklig rundt dette. Noen ganger blir vi ikke enige, og det er greit.

Men når du går til personangrep fordi vi har forskjellige meninger om et tema, da har det gått for langt.

Det er viktig å klare å skille mellom hva personen står for og hvem personen er. Debatten skal holde seg til hva personen har skrevet og uttaler seg om, ikke andre faktorer som utseende og personangrep.

Klarer du ikke å holde deg til en saklig debatt, bør du scrolle videre.

Vi lærer våre barn at de skal behandle hverandre med respekt, at vi har nulltoleranse for mobbing. Vi lærer de forskjellen på «rett og galt» og hvilke ord som ikke er lov til å si til andre.

Men du som hetser andre i kommentarfeltene, lærer bort det motsatte. Hvis ikke vi som voksne mennesker klarer å holde oss for gode til å hetse andre, hvordan skal vi da klare å lære den neste generasjon om nettvett?

De tar etter oss, de vokser opp i en verden med sosiale medier, der de hver dag blir vitne til at mobbing er greit og noe mange voksne gjør.

Det er på tide å se seg selv i speilet, før du skal rette på alle andre.

Spør deg selv om du hadde turt å si dette i det virkelige liv? Hvis ikke bør du antakelig holde deg unna tastaturet og tenke deg om en gang til.

Til dere som kun kommenterer etter overskriften: Jeg håper dere orket å lese hele dette innlegget, og kan begynne å tenke dere litt bedre om før dere hiver dere over tastaturet.

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 15:20

