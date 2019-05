La KrF få fullføre løpet med bustadar til utviklingshemma

Debatt: Korleis kan vi sove godt ei einaste natt før vi veit at pårørande til barn med alvorleg utviklingshemming gjer det same?

Mindre enn 1 time siden







Øygunn Leite Kallevik nr. 7 på lista til Bergen KrF

Rebekka Ljosland (KrF) gjekk nyleg av som byråd for helse og omsorg i Bergen. Ho har intensivert arbeidet med å byggje bustadar til personar med utviklingshemming. I dag er dei som står i kø for å få bustad med i konkurransen om avlastingsplassar for barn under 18 år.

Korleis kan vi sove godt ei einaste natt før vi veit at pårørande til barn med alvorleg utviklingshemming gjer det same?

Det er utvikla ein plan for tenester for personar med utviklingshemming. Samstundes kom det fram i ei sak frå bystyret 25.04.2019 at eit samla bystyre allereie for 24 år sidan vedtok å avvikle bustadkøen for desse. I mellomtida er sjukehusa blitt flinkare til å behandle personar med funksjonshemming, noko som gir lengre levealder.

Dette må ta ein ta omsyn til i budsjettarbeid. Fem år vil vere for lenge å vente for mange av dei 117 familiane som ventar på plass. Her trengst det heilt klart ein tverrpolitisk vilje til å finansiere midlertidige avlastingstilbod, som til dømes brukarstyrt personleg assistanse (BPA).

24. april var eg saman med påtroppande byråd for helse og omsorg, Beate Husa, og finansbyråd Håkon Pettersen på strategisamling for Bergen KrF. Bygging av bustadar for utviklingshemma blei omtala som ei av dei tre viktigaste kampsakene til Bergen KrF.

KrF er foreløpig eit lite parti. For å få bustadar og avlasting på plass, vil det krevje brei støtte både frå dei andre samarbeidspartia, opposisjonen og ikkje minst frå veljarane.

Tilbod om BPA blir underkommunisert, spesielt til pårørande til alvorleg utviklingshemma barn. I 2018 var det 9 av 87 under 18 år som hadde dette tilbodet. Det bør ikkje vere slik at det er flest ressurssterke foreldre som får godkjent slike søknadar.

Etter mitt syn er mangel på avlastingsplassar så prekær at det bør brenne under føtene på alle ansvarlege politikarar inntil dei pårørande kjenner at dei kan stole på systemet. Tenk brutalt nytt.

La oss få ei folkerørsle som ofrar mindre viktige ting for at dette skal bli handtert. Det tryggaste for å halde trykket oppe i denne saka vil vere å stemme på KrF til hausten.

Mindre enn 1 time siden







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg