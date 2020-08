Jeg følte jeg holdt på å råtne opp fra innsiden

De som får korona, mister ofte smaks- og luktesansen i to-tre dager. Det jeg opplevde, var noe annet.

Det var en lettelse å finne at det jeg opplever, har et navn, skriver Eline Skirnisdottir Vik. Foto: PRIVAT

Debattinnlegg

Eline Skirnisdottir Vik Bergen

Jeg testet positivt for covid-19 mandag 23. mars. Raskt etter mistet jeg smaks- og luktesansen. Dette opplevde jeg som helt greit, fordi det var forventet. Jeg og familien testet sansene på kjøkkenet, og det eneste som kom bitte litt igjennom for min del, var lukten av soyasaus.

Etter uker med vonde lunger og tretthet i kroppen, var jeg ferdig med covid-19. Eller var jeg det?

Å være smittet med covid-19 var på mange måter en ensom prosess. Den eneste jeg traff utenfor hjemmet de ukene vi var i isolasjon, var den hyggelige mannen som i fullt smittevernutstyr stakk en pinne gjennom bilruten, ned i svelget mitt og ønsket meg god bedring.

Da jeg mistet smaks- og luktesansen, hadde jeg ikke behov for å ta kontakt med fastlegen min. Men da mangel på lukt og smak gikk over til en intens metallsmak i midten av april, tok jeg kontakt.

Han oppfordret meg til å ta tiden til hjelp.

Jeg opplevde situasjonen som både surrealistisk og uvant. Jeg ble konstant påminnet om at alt rundt meg luktet og smakte annerledes. Det luktet jern, blod. Eller sølv. Det minnet om å ha en sølvskje i munnen. Ganger tusen.

Andre jeg kjenner som også var smittet, opplevde ikke det samme. Da jeg kontaktet fastlegen min i juni for å si at sansene fortsatt var ute av spill, spurte han om jeg ville prøve en prednisolonkur (kortison), som jeg forsto kunne hjelpe mot tette bihuler.

Men jeg har aldri vært plaget av tette bihuler, og selv om jeg ikke visste hvorfor smaks- og luktesansen var endret, ville det ha overrasket meg om bihulene var problemet. Jeg takket nei.

Legen stilte ikke flere spørsmål, og jeg følte meg litt teit som forstyrret en travel fastlege med spørsmål om smak- og luktesans. I ettertid ser jeg at jeg manglet ordene for å forklare hva som egentlig plaget meg, og legen manglet trolig erfaring og kunnskap for å stille de spørsmålene jeg trengte for å forklare plagene.

Jeg vet at de som får korona, gjerne mister smaks- og luktesansen i to-tre dager. Det jeg opplevde, var noe annet.

Metallsmaken var ikke lenger fremtredende i juni. Jeg begynte å tenke at de endrede lukt- og smaksinntrykkene kunne komme av at jeg hadde en tannkjøttbetennelse da jeg var syk (uten å fysisk gå til tannlege, fordi jeg hadde korona), eller at det kom av at jeg endret kosthold, fordi jeg var i isolasjon med min datter som er vegetarianer (noe som i praksis gjorde hele familien til vegetarianere).

Jeg minnet meg selv på at mange lukter fortsatt var gode, som solmodne jordbær, rips og roser.

Nå er det august. Dufter jeg vanligvis synes er gode, lukter nå intenst røyk; som et bål rett etter at det er slukket med vann, eller som fuktig papp, noe litt muggent, jeg vet ikke. Hvitløk lukter mold, råttent.

Det verste er at det lukter råttent ved dyp utpust. En lett jogg opp til postkassen, og jeg har tenkt at jeg holder på å råtne fra innsiden. Jeg pusser tennene en ekstra gang.

Svette har også fått en helt ny lukt. Såpe og rengjøringsmidler lukter ikke lenger godt. Jeg bagatelliserer alt når jeg sier høyt at jeg hiver innpå en kopp med bållukt og smak av fuktig papp (tidligere kjent som kaffe).

Lørdag morgen gjorde jeg et halvhjertet forsøk på å finne andre som opplever endret smaks- og luktesans over tid etter covid-19. Jeg fant andre som forteller liknende historier, og en kinesisk forskningsartikkel som beskriver fenomenet.

En oversiktsartikkel antydet videre at en post-viral dysfunksjon lik min, etterfulgt av en infeksjon som covid-19, kan være vanligere blant kvinner, sammenliknet med menn.

Det var en lettelse å finne at det jeg opplever, har et navn, og at det kan sees i sammenheng med covid-19. Fenomenet heter parosmi, og innebærer at jeg opplever en forvrengning av forventet lukt.

Noen beskriver at opplevelsene kommer i bølger, andre at det har pågått over måneder. Flere beskriver at de har oppsøkt ulike leger, gjennomgått ulike undersøkelser og prøvd behandlinger som akupunktur og luktetrening. Foreløpig er det få svar, men noen rapporterer at de har blitt bedre, eller er blitt kvitt plagene.

Selv synes jeg det er litt vanskelig å skille på hva som er lukt og hva som er smak, men jeg kan leve med dette. Kanskje legen min har rett, jeg må bare ta tiden til hjelp. Da jeg la meg i går kveld, følte jeg meg bedre enn på lenge. Derfor skriver jeg disse ordene.

Jeg har fått de svarene jeg trenger: Det finnes flere der ute, jeg holder ikke på å bli gal og jeg har fått en bekreftelse på at jeg ikke råtner opp fra innsiden.

Til deg som sitter hjemme, har vært smittet med covid-19 og tenker at du holder på å bli sprø av merkelige nye lukter: Jeg håper det hjalp deg å lese dette, slik det hjalp meg å lese andres historier.

Til fastlegen min, du gjør en god jobb. Dette er nytt for oss alle.