La flagget være en hyllest

La denne enkle gesten være et symbol på samhold.

Publisert Publisert Nå nettopp

Vi setter umåtelig pris på den jobben helsevesenet gjør for oss, skriver Ole Henrik Loftaas. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

Ole Henrik Loftaas Tertnes

Det norske folk er flink til å heise flagget 17. mai for å feire grunnlovsdagen. I år kan det være all mulig grunn til å heise det også på de andre offisielle flaggdagene: Påskedag, 1. mai, 8. mai, pinsedag og 7. juni.

I tillegg til at vi lar flagget markere de opprinnelige hendelsene for disse dagene, så kan vi også la dette være vårt symbol på samhold under den krisetiden vi nå er inne i.

Ole Henrik Loftaas Foto: Tor Høvik

La det samtidig være vår hyllest til alle dem som virkelig står på hver dag for å holde hjulene i gang. Og spesielt alle som står i utsatte yrker innen sykepleien.

La oss på denne enkle måten vise at vi setter umåtelig pris på den innsatsen de gjør. Hele det offentlige Norge flagger disse dagene. Jeg håper så mange som mulig vil følge oppfordringen til å bruke flagget – vi starter på søndag!