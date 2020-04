Jeg ser frem til dagen da sørgende ikke må sitte i kapellet på to meters avstand

Nå er det viktig å ta en telefon eller ti, eller sende en melding og fortelle at vi husker på hverandre.

Thor Brekkeflat Sokneprest i Slettebakken menighet.

Som sokneprest i Slettebakken kirke, og i likhet med mange andre, opplever jeg underlige dager.

Vi kan ikke samles som før, og vi utfordres til å være kirke og menighet på nye måter.

Konfirmanter og ungdommer samles rundt skjermer i de mange hjem. Kreativiteten og evnen til å finne nye møtemåter imponerer meg.

Vi har de siste ukene strømmet gudstjenestene våre fra Slettebakken kirke. Det var i sannhet en underlig opplevelse å tale til tom kirke, og å stå i et stille kirkerom som ellers ville vært fullt av folk fra alle generasjoner.

Men om kirken sto tom, var hodet mitt fylt av tanker og inntrykk.

Med blikket festet på kameraet, så jeg likevel ansiktene til de mange som pleier å sitte i benkene, og jeg lurte på hvordan det gikk med dem, der de befant seg. Med sine bekymringer, med den samme usikkerheten jeg selv kjente på, med det samme savnet etter fellesskap.

Og oppe i alt dette den stadige nyhetsstrømmen, som fanget blikk og oppmerksomhet.

Aldri har en gudstjeneste hos oss hatt så mange besøkende. Det forteller meg at det er viktig og riktig å komme seg ut på nettet med gode ord og et godt budskap.

«Mindre alene sammen» var slagordet til bymisjonens TV-aksjon i 2018. Den var et løft for å gjøre noe med utenforskap og ensomhet i landet vårt. Og selv om vi utviser stor evne til omstilling i disse dager, er det likevel et faktum at det nå sitter mange der hjemme og savner fellesskap. Savner å kunne møtes ansikt til ansikt, savner å få den gode klemmen når man trenger det.

Nå er det viktig å ta en telefon eller ti, eller sende en melding og fortelle at vi husker på hverandre. Selv om kirkebyggene er stengt, så skal du likevel vite at vi i kirken er på jobb og gjerne tar imot en telefon, om du vil ha en prat.

Vi er på vei inn i påsken, og vi som kirke ønsker å bidra med vårt. Mange menigheter er på nettet. Om du går inn på kirken.no, finner du et rikelig utvalg av sendinger og andre arrangementer gjennom høytiden. Også NRK kommer med mye godt fra kirkene i påsken.

Vi fra Slettebakken vil også bidra med vårt, så velkommen til å feire påske på en ny måte. Vi trenger gode ord og et godt budskap i en utfordrende og usikker tid. Vi trenger å høre budskapet om at det gode vinner. og at det går bra til slutt.

Jeg ser frem til dagen da sørgende kan omsluttes av omsorg, og ikke sitte en håndfull i kapellet med to meters avstand til hverandre på den vanskeligste dagen i livet.

Vi lengter alle til den dagen der kafeer, parker og kirker igjen fylles av levende mennesker, som møtes ansikt til ansikt, som smiler og gleder seg over fellesskapet, slik det egentlig skal være.

Med ønske om en velsignet påske til alle.