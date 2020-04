Rydd opp etter deg!

Vi har vore flinke med handhygiene, men må ikkje gløyme hygiene elles i kvardagen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Slik såg det ut då Patience Sarafina Toe gjekk tur i Nordnesparken ein tidleg morgon. Foto: Privat

Debattinnlegg

Patience Sarafina Toe Student

Endeleg har vi fått lysare dagar. Vårsola lettar opp den tunge stemninga som har sveva i lufta i mange veker. Vi blir glade og livlegare.

Men sjølv med finvêret og koronasituasjonen, må vi framleis tenkje på byen vår. Ein stor del av Bergen si befolkning er b-menneske. Mest aktive på kvelden, kanskje heilt til kveldssola har tatt farvel.

Patience Sarafina Toe Foto: Privat

Ein vert gjerne kapra av hygge og kos, og rekk dermed ikkje å rydde. Tomme ølboksar, eingongsgrillar og chipsposar vert slengde i ein pose, som gjerne ikkje er knytt skikkeleg.

Dette gjeld sjølvsagt måkene, som er kontinuerleg på jakt etter neste måltid. Men det er også ein stor del av befolkninga som er a-menneske. Vi har gjerne lagt oss når de nyt solnedgangen.

Tidleg på morgonen utnyttar vi stilla med å lufte hunden, ta ein joggetur, eller berre lufte tankane. Då er det diverre ikkje så stas å trakke i boss. Markante kommunale friområde som vert forsøpla, er der det er mest folk. Til dømes Nordnesparken, Nygårdsparken og Byparken.

Desse er nydelege område som vert assosierte med trivsel og glede. Difor må vi ta ekstra omsyn, og rydde opp når vi forlèt dei. Det er lett å tenkje at Bergen bydrift er ansvarlege for å halde byen rein. Men eg oppmodar alle til å ta ansvar for sitt avfall.

På denne måten kan vi få ein rein og pen by. Vi har vore veldig flinke med handhygiene i desse tidene. Vi klarer også god hygiene elles.

Lysare dagar er ein fryd! Berre hugs å rydde opp etter deg, slik at det er triveleg for nestemann.