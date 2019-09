Sats på lyntog langs kysten!

Dette vil samle to millioner nordmenn og gjøre Kyst-Norge til en reell motvekt til Oslo.

AMBISIØST: Innsenderen ser for seg lyntog hele veien fra Stavanger til Tromsø. Forslaget har han valgt å kalle «Norgesbanen». Illustrasjon: Finn kart/Tor O. Austigard

Debattinnlegg

Tor O. Austigard Arkitekt

For mindre enn 2 timer siden

Frem til slutten av 1830-årene var Bergen Norges største by. Norge var en sjøfartsnasjon, og Bergen var et sentralt plassert handelssentrum mellom nord og sør. Sentraliseringen på 1800-tallet trakk befolkningen til byene; særlig kystbyene, med gode forhold for industri.

På Vestlandet betydde dette befolkningsvekst i alle kystbyene: litt her og litt der. På Østlandet, derimot, var det – satt litt på spissen – bare én kystby, Oslo/Christiania, som raskt gikk forbi Bergen, og i dag er flere ganger større.

Sentraliseringen pågår fortsatt. Bergen og de store byene på Vestlandet vokser, slik de også gjorde på 1800-tallet. Det er fint for næringsliv og politikk når alle piler peker oppover, men da er det også lett å ignorere det faktum at Oslo-regionen vokser enda mer, og pilene peker enda mer oppover.

Om noen tiår kommer Norge til å ha kun én skikkelig storby, som vil kunne hevde seg på det internasjonale arbeidsmarkedet: Oslo.

Norge har lange tradisjoner for å bøte på sentralisering med aktiv distriktspolitikk. Men når selv Equinor må tvinges til å holde på hovedkontoret i Stavanger, så vitner det om at det er grenser for hvor stor effekt politikk kan ha på tvers av hva markedet ønsker. Å slenge noen statlige arbeidsplasser til en bygd i provinsen dekker i beste fall bare over problemet.

Sentraliseringskreftene er så sterke at skal man kunne ha tro på noe annet enn Oslo på lang sikt, må man gjøre noe som monner.

Kysten har vært definerende for hva Norge har vært i århundrer, inkludert navnet – Noreg eller nord-veg – altså sjøveien nordover langs Atlanterhavskysten.

På 1800-tallet greide Oslo/Kristiania å ikke bare kuppe den største befolkningsveksten, men også å kuppe definisjonsmakt i nasjonsbyggingen:

Selv i dag kan til og med vestlendinger se på det innadvendte bondesamfunnet i Telemark som det egentlige Norge, til tross for at Norge mer enn noe annet gjennom århundrene har vært et internasjonalt orientert kystsamfunn.

Oslo trenger en seriøs konkurrent, også for Oslos egen del, og den kommer ikke gjennom politisk detaljstyring på tvers av markedskreftene. Regionenes makt i vårt århundre defineres i stor grad av mobilitet.

Jeg foreslår derfor at nasjonen Norge svir av et par statsbudsjett på å bygge noe så utopisk som Norgesbanen, og ikke bare Nord-Norgebanen: Et lyntog som binder sammen de store byene langs hele norskekysten.

Dette høres jo ut som en tullete idé bare en overvisjonær arkitekt kan komme på å lansere. Vel, la meg bare nevne følgende: Stortinget har allerede vedtatt byggingen av 500 km med lyntog rundt Oslo, bare for å sikre at Oslo blir enda større og dominerende.

Mellom småbyene Lillehammer og Skien, hvor lyntoget er under bygging, er det nærmere 300 km. Mellom storbyene Stavanger og Bergen er det bare litt over 200 km.

Hadde et slikt lyntog gått fra Stavanger til Tromsø (ca. 1500 km), ville det ha samlet to millioner innbyggere, erstattet over 20 norske flyplasser og samlet Kyst-Norge til en reell motvekt til Oslo.

Hadde man i tillegg brukt teknologien som brukes på lyntoget som nå er under bygging mellom Tokyo og Nagoya, ville Stavanger–Bergen gått på en halvtimes tid og Stavanger–Tromsø på rundt fire timer.

Lyntoget ville krysset alle fjordene på «akvedukter» og blitt en turistattraksjon i seg selv; verdig en nasjon som aldri har latt fjell eller sjø være til hinder for samfunnsbygging.

Publisert 27. september 2019 05:42