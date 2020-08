Mitt beste råd til deg med skolestarter hjemme

Les høyt for barnet ditt hver dag.

Lærer Daniel Bolstad-Hageland ser hvordan hans egne barn bruker kunnskapen de tar til seg fra bøkene. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Daniel Bolstad-Hageland Lærer i Bergen

«Er det de tre små mus?» Latteren sitter løst hos sønnen min på fem år. Jeg ler også. Vi leser om Mummitrollet som leter etter Lille My. Bildet viser Filifjonka og de tre barna hennes.

Røpealarm: Mummitrollet finner Lille My. Av alle steder gjemmer hun seg i hatten til Mummipappa.

Og det vet vi godt, vi to. Denne boken har vi lest flere ganger. Det er noe trygt med det gjentakende. Vissheten om hva som skjer på neste side og hvordan fortellingen snøres sammen, til slutt.

I fjor sommer oppfordret dosent emerita Hilde Traavik lærere til å lese høyt for elevene. Hver dag. Hun skriver at elevene blant annet utvikler «fantasi, ordforråd og tekstkompetanse.» Ifølge Traavik kan opplevelsen av litteratur ha et stort læringspotensial.

Jeg kunne ikke vært mer enig.

Bildebøker. Eventyr. Fortellinger. Lesing for opplevelsens skyld bør stå høyt i kurs på skolen, også i hjemmet.

Når mine egne barn er hjemme og leker, kan jeg både se og høre at de bruker kunnskapen de har tatt til seg fra bøkene vi leser. Etter å ha lest «Da Lille Larsens hus blåste bort» av Jakob Martin Strid utallige ganger, har jeg hørt dem bruke ordene «sabel», «harpun» og «anker» som en helt naturlig del av leken.

Litteraturen har vært med på å gjøre barna mine nysgjerrige på bokstaver. Den har også forberedt dem på nye situasjoner, som å gå til tannlegen.

Den har vært der, når det koker over av sinne, men også når de er i ekstase og bobler over av gode følelser. Da tar vi frem bokserien «Følelsesbiblioteket» av forfatter og illustratør Anna Fiske, for å sette ord på følelsene våre og anerkjenne dem.

Kanskje best av alt er at de lærer seg å bli glade i litteratur. Enten vi leser på sengekanten, i sofaen eller rundt spisebordet.

Om bokstavene ikke skulle være på plass til neste høst, er det ikke så farlig, så lenge lysten til å lese – og å lytte til – god litteratur fortsatt er der.

Det er det viktigste.