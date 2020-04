Slik skapes Norges taperfabrikk

Velferdssamfunnet kamuflerer arbeidsledighet som sykdom.

Vi trenger en fornyet faglig og politisk debatt om hva samfunnet skal gjøre med dem som er overflødige i arbeidslivet, skriver fastlege Aksel Tveråmo. Foto: Pimchawee / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Aksel Tveråmo Fastlege, Bergen

Arild vokste opp i en vanlig familie. Han gikk i barnehage fra ettårsalderen og hadde en normal utvikling. Da han begynte på skolen, var han lite interessert i skolearbeidet.

Foreldrene ble skilt da Arild var i tiårsalderen, og han mistet kontakt med far. Ett år senere hadde han konsentrasjonsproblemer. Klasselæreren tok kontakt med spesialpedagog, men det kunne ikke påvises lese- og skrivevansker.

Barnepsykiateren kunne ikke påvise ADHD, men gutten slet med nedstemthet og prestasjonsangst.

Han gjorde sjelden lekser på ungdomsskolen, fikk lite hjelp hjemme og dårlige karakterer. Han begynte på videregående, på yrkesfag, men var mer interessert i dataspilling på kveld og natt, og festet i helgene.

Så høyt var skolefraværet at han ikke fikk godkjent eksamenspapirene. 19-åringen fortsatte å bo hjemme, satt mye inne og spilte pc. Han fikk ikke lærlingplasser han søkte på, og han var fortsatt engstelig og nedstemt.

Aksel Tveråmo, fastlege Foto: Privat

Etter et års tid tok moren kontakt med fastlegen, som fant at gutten hadde angst og depresjon. Arild fikk antidepressiva, men var fortsatt nedstemt.

Fastlegen sendte legeerklæring til Nav om at Arild av helsemessige grunner ikke var i stand til å arbeide.

21 år gammel fikk Arild arbeidsavklaringspenger (AAP). Vilkåret var at han fortsatte i behandling på den lokale psykiatriske poliklinikken.

Han gikk en periode og snakket med psykologen, uten at det hjalp nevneverdig. Dosen på den antidepressive medisinen ble skrudd opp, men det hjalp ikke.

Nav fant jobb til ham i en matbutikk. Han sa selv at han trivdes, men noen dager var verre enn andre, og da ble han hjemme. Han hadde så mye fravær at han ikke fikk fast jobb.

Etter fire år på AAP var han blitt overvektig, fortsatt hjemmeboende, psykisk plaget, sosialt mistilpasset og fortsatt utenfor arbeidslivet. Nå fikk han sosialstønad, og i tillegg bostøtte så han kunne flytte for seg selv. Men han hadde dårlig råd, og ble sittende mye hjemme, fortsatt boende hos mor.

30 år gammel søkte Arild om uføretrygd, og fikk innvilget søknaden på anbefaling av fastlegen.

Den fiktive historien om Arild er ment å illustrere hvordan en gjennomsnittlig utrustet gutt får problemer på skole og i arbeid. Han får hjelp, men den virker ikke konstruktivt. Han ender til slutt opp som ung uføretrygdet.

Norsk arbeidsmarkedspolitikk har definisjonsmakt over helsepolitikken. De som ikke mestrer kravet i arbeidslinjen om å være selvforsørget ved ordinært arbeid, sendes til helsevesenet for diagnostikk.

Leger og psykologer setter diagnoser på avviket fra samfunnsnormen om selvforsørging. Dette er en sykeliggjøring av lav selvforsørgingssevne. Slik omgjøres problemer i arbeidsmarkedet til å bli den enkeltes helseproblem.

Denne mekanismen er et behagelig politisk instrument: Arbeidsledighet kamufleres, og de «overflødige» i befolkningen får diagnoser som gir inntektssikring, noe som forebygger sosial uro.

En del av den rapporterte psykiske sykeligheten hos unge voksne i Norge kan forstås slik.

I OECD-landene satses det på en økonomisk produksjonsmodell som forutsetter en høyt utdannet og fleksibel arbeidsstyrke. OECD bedømmer skolesystemets kvalitet via PISA-undersøkelser.

Den enkelte skole sorterer elevene etter karakterer, og henviser problemelever til helsevesenet. Nav sorterer etter funksjonsnedsettelse i arbeid, og krever diagnoser som knyttes opp mot velferdssystemets rettigheter.

Derfor kan man hevde at skolesystemet og Nav sorterer arbeidskraften med mål om å maksimere samfunnets produksjonskapasitet.

For mange blir dette systemet en taperfabrikk.

Ved å kamuflere arbeidsledighet som sykdom, må helsevesenet bygges ut for å håndtere noe det ikke behersker. Vi øker sykelighet og uførhet, og skaper et samfunn med et overdimensjonert og feiltilpasset helsevesen.

Dette er neppe bærekraftig.

Det er stor risiko for at enda flere vil bli overflødige i arbeidslivet i fremtiden. Individers tap av betydning og mening i samfunnet vil føre til ensomhet og lav selvfølelse. Dette er kanskje bra for den farmasøytiske industrien og gjør terapeuter etterspurte, men det er ikke bra for folkehelsen.

Hva kan gjøres? Helsevesenet bør forkaste det pålagte samfunnsoppdraget å sette diagnoser på bivirkninger av den vestlige kulturen, der tilhørighet og mening savnes av mange.

Vi trenger en fornyet faglig og politisk debatt om hva samfunnet skal gjøre med dem som er overflødige i arbeidslivet. Det må letes etter andre løsninger enn å kalle folk syke, og der diagnosen blir plaster på et sår som ikke gror.