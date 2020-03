Derfor hater jeg hjemmekontor

Kjæresten min beskrev uken som en eviglang søndag, og jeg føler jeg har tatt med for mye jobb hjem i helgen.

Pétur Níelsson sliter med overgangen til hjemmekontor. Foto: Anine Svenkerud Nordal

Pétur Níelsson Oslo - Twitter: @petur_n

Dette er en bagatell. Folk dør. Men jeg syntes det var godt da noen fortalte meg at de også syntes den nye hverdagen var vanskelig. Så jeg deler i tro om at hun og jeg ikke er alene om å mislike arbeidsmiljøet på hjemmekontoret.

Freshe kollegaer mens du selv ser ut som en dass i videomøtene. Boomere som ikke vet hvordan de slår av mikrofonen når de ikke snakker. Det (sammen med svært mange ordspill) utgjør det meste av twittermeldingene fra de tusen hjemmekontor. Men jeg har en til. Jeg mistrives med kontorufellesskapet.

Jeg savner å ha et sted å sitte som er jobb. Jeg savner å være ferdig og gå hjem. Jeg føler at jeg aldri er fullstendig til stede, verken i jobb eller med familien. Enten det er krangling på kjøkkenet eller latter fra stuen, trekker lyden av familien meg ut av hva enn jeg jobber med.

Jeg sitter ukonsentrert foran datamaskinen og føler at jeg skulker familien min. Når jeg river meg løs og går en tur med dem i solen, vil jeg helst sjekke Slack og e-post fire ganger i minuttet og føler at jeg skulker jobben.

Hjemmebarnehage for treåringen og høygravid samboer bidrar selvfølgelig til å gjøre det vanskeligere enn det ville vært ellers. Men det er ikke bare kombinasjonen familie og jobb som er tøff.

Jeg savner lunsj, kaffeprat og fjas. Jeg rakk bare to uker på den nye arbeidsplassen og savner å kunne spørre uformelt om alt mulig.

Jeg savner å sitte i et miljø der jeg, bare gjennom å være til stede, forstår mer og mer av organisasjonen, kulturen og de uskrevne reglene og forventningene.

Jeg savner å sitte med andre folk som har hver sine oppgaver, men jobber mot samme mål. Jeg savner å kunne kaste ball om ideer, og å få kjappe, interessante oppgaver innimellom.

Jeg savner turen til jobb, den deilige feltinndelingslinjen i hverdagens excelark. Jeg savner ny giv på mandager, og vel blåst på fredager. Jeg savner hvordan ingenting virker uoverkommelig når du har åtte blanke timer foran deg til å løse det.

Jeg savner å kunne dykke helt ned i jobben, vitende om at treåringen koser seg i barnehagen, og at samboer og vordende avkom nummer to slapper av hjemme og lader opp til den store begivenheten.

Jeg skal finne ut av disse tingene. Det er som sagt en bagatell i en pandemi. Det kommer til å gå greit til slutt, men det er kjipt nå.

Kjæresten min beskrev hverdagen denne uken som en eviglang søndag. Og jeg føler at jeg har tatt med meg for mye jobb hjem i helgen.