Jeg fikk kjenne på mestring igjen. Bare den minste gnist var nok til å få meg i riktig retning.

Bakgrunnen min for å ta kontakt med en coach, var at jeg slet mye med stress, både på skolefronten og hjemme.

Det var mye kaos i hodet mitt, og det begynte å bli veldig overveldende.

Jeg tok kontakt fordi jeg følte at noe måtte gjøres. Jeg ga det en sjanse, selv om jeg ikke helt visste hva jeg kastet meg ut i.

Å oppnå kontroll over egne tanker var målet mitt. Jeg ønsket å fokusere på hva jeg hadde og hva jeg klarte, i stedet for å stresse meg selv, for det jeg ikke følte jeg mestret på den tiden.

Coaching var definitivt noe som endret både hverdagen og livet mitt til det bedre. Jeg gikk til timer en gang i uken, og jeg gledet meg til hver gang. Det var trivelig å komme dit, og jeg kjente på fremgang ganske kjapt. Ved hjelp av fantastiske metoder, så jeg hvor jeg var akkurat da, hvor jeg vil være, og hva jeg må gjøre for å nå det målet.

Jeg ble inspirert til å ta tak og skape min egen stressfrie hverdag, sånn som jeg ville ha den. Jeg fikk kjenne på mestring igjen. Bare den minste gnist var nok til å få meg i riktig retning.

Det var en slitsom reise, for det er jo ikke en «quick fix» når du sliter med stress. Du må programmere hjernen din på nytt. Men det var absolutt verdt det.

Alle oppgavene, samtalene og frustrasjonen innimellom, gjorde sitt til at jeg nå trives mye bedre både i skole og sosial sammenhenger.

Selvsagt blir man ikke helt kvitt stress, men det er ikke et problem for meg lengre. Jeg mister ikke fatningen av normalt stress, som kommer for eksempel i forbindelse med en skolefremføring.

Hos psykolog følte jeg at vi bare gikk lengre og lengre bakover i tid, for hver gang jeg kom dit. Med andre ord, jeg følte meg verre, fordi jeg oppdaget hvor mye jeg faktisk hadde vært gjennom.

Det som var annerledes hos coachen, var at vi ikke fokuserte på fortiden. Coachen var kun opptatt av én ting, og det var hvordan jeg kunne få det bra igjen. Og vi jobbet med ulike metoder jeg kunne ta med meg, for å ikke havne i den situasjonen igjen.

Det er jo selvsagt veldig forskjellig fra person til person hva man trenger, men jeg ville anbefalt å prøve en coach. Ja, det burde faktisk vært en del av et offentlig tilbud!