Skolegården til Christi Krybbe er ikke truet

Vi slår to fluer i en smekk i Øvregaten 5.

De omstridte brakkene er på plass på tomten ved siden av skolen. Foto: Kristin Jansen

Endre Tvinnereim Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Bergen skal være en god by for alle barn, og gode uteområder er viktig for barns utfoldelse. Derfor valgte byrådet i 2019 å kjøpe Øvregaten 5 for 26 millioner, sånn at vi kan sikre barna på Christi Krybbe større uteareal og binde sammen skolens hovedbygg med SFO-lokalene i Krybbesmauet.

Når vi nå har gjort et strategisk oppkjøp av Øvregaten 5, kan vi raskt etablere forbindelse mellom skolens hovedbygg og SFO, noe som gjør at elevene slipper å gå utenfor skolegården for å komme til SFO (se illustrasjon). En helhetlig utforming av skoleplassen, gymsal og andre muligheter vil kreve mer arbeid og følgelig ta noe lengre tid.

Brakkene i Øvregaten 5 vil komme Christi Krybbe til gode på sikt, mener Endre Tvinnereim. Kjøpet vil sikre at elevene kan gå til SFO-bygget uten å forlate skolens område, som vist på denne illustrasjonen han la ved innlegget sitt.

Samtidig som vi jobber med å finne den beste løsningen for Christi Krybbe, slår vi nå to fluer i ett smekk.

Det Hanseatiske Museum er under oppussing og har lenge lett etter en plassering for midlertidige brakker. All den tid vi ikke kommer til å benytte oss av den delen av tomten som ligger nedenfor leilighetsbygget i Øvregaten 5, anser vi det som best for byen at Hanseatisk Museum får sette opp brakker nederst mot gaten her. Da slipper vi også å beslaglegge andre plasser i området til dette formålet.

Avtalen med Hanseatisk Museum gjelder i første omgang for to år, ikke fem, som bystyrerepresentantene Spurkeland og Nævdal-Bolstad sier (BT 31. august). Når vi nå har sagt ja til brakkebygget, gir det oss også noen fordeler: Det er mulig å overta brakkebygget slik at vi kan bruke det selv under vår egen byggeperiode, når den tid kommer.

Jeg er trygg på at vi sammen med bystyret skal finne gode løsninger for Christi Krybbe og barna som går der.

I mellomtiden må vi kunne ha to tanker i hodet samtidig, og jobbe så skånsomt som mulig i et viktig byområde.